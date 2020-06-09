Gökhan Gönül ve Caner Erkin için açıklama geldi: İnşallah anlaşırız

Beşiktaş Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İnşallah ligin havası tekrar yakalanır"

Bu hafta sonu liglerin başlayacağını hatırlatan Torunoğulları, "Öncelikle liglerin başlaması hayırlı olsun. Uzun bir araydı tabi,. Hakikaten çok kötü bir süreçti. Ligin biraz havası da kaçtı. İnşallah o hava tekrar yakalanır. Tabii taraftarsız maç oynamak çok sıkıntılı, rahatsız edici bir süre. Ona da alışacağız. Şu 8 maçı inşallah kazasız belasız iyi geçiririz. Umarım hak eden şampiyon olur. Güzel bir 8 maçla sonuçlanır. Ligimiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Transfer döneminin uzaması gerekiyor"

Profesyonel liglerde mutlaka gelen giden oyuncuların olacağını belirten Torunoğulları, “Kiralıklar geri dönecektir, yerlerine yenileri gelecektir. Bunlar olağan şeyler. Bizim ilk önce şu 8 maçı görmemiz gerekiyor. Tahminim bu sene transfer dönemi de uzayacak gibi, zaten uzaması da gerekiyor. Ama her şeyden önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gökhan, Caner ve Atiba ile sözleşme yenilemek istiyoruz"

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve hakkında transfer söylentileri de çıkan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemek istediklerinin altını çizen Erdal Torunoğulları, “Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Onlar da artık Beşiktaş'ın bu süreçteki kaybını, özellikle bu virüs sürecinde takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yapmış oluruz inşallah. Gökhan, Caner ve Atiba'nın da sözleşmesi sona eriyor. Son durumda başkan mutlaka görüşmeler yapmıştır. Ben son 2,5 aydır Türkiye'de değildim ama arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sayın başkanımızla da günlük kontak halindeyiz. Konuşacağız, bakacağız. İnşallah Beşiktaş'ta kalmalarını sağlarız" şeklinde konuştu.

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"Gideceklerini zannetmiyorum"

Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in eski takımları Fenerbahçe’ye gideceği yönünde çıkan iddialar hatırlatılan Torunoğulları, “Profesyonel ligde böyle söylentiler olur. Sonuçta Gökhan daha önce Fenerbahçe'de oynadı. Bu tür şeyler olur. Ama ben zannetmiyorum gideceklerini, bizde kalacaklardır. Ama daha önümüzde 8 maç var, bir yere gittikleri yok. Oturup konuşacağız, anlaşacağız inşallah" dedi,

"Görüştüğümüz yerli ve yabancı kaleciler var"

Beşiktaş'ın Hollandalı file bekçisi Jeoten Zoet ve orta saha Leroy Fer ile anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Torunoğulları, şöyle konuştu: