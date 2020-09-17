Gökhan Töre Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş Kulübü, Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kadrosuna kattı.
Haber MerkeziDHA
Siyah-beyazlılar, bugün tekrar yapılan görüşmeler sonrasında Gökhan Töre ile anlaşma sağladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan biri olan 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.
Gökhan Töre, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 120 maçta 19 gol atarken, 29 da asist kaydetmişti.
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