Gökhan Töre Beşiktaş'a geri döndü

Siyah-beyazlılar, bugün tekrar yapılan görüşmeler sonrasında Gökhan Töre ile anlaşma sağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan biri olan 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

Gökhan Töre, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 120 maçta 19 gol atarken, 29 da asist kaydetmişti.