TRANSFER

Gökhan Töre Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş Kulübü, Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden eski oyuncusu Gökhan Töre'yi kadrosuna kadrosuna kattı.

Haber Merkezi DHA
Gökhan Töre'nin Beşiktaş'ta yaptığı bu gol sevinci büyük ilgi çekmişti.

Gökhan Töre'nin Beşiktaş'ta yaptığı bu gol sevinci büyük ilgi çekmişti.

Siyah-beyazlılar, bugün tekrar yapılan görüşmeler sonrasında Gökhan Töre ile anlaşma sağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan biri olan 28 yaşındaki futbolcu ile yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

  • Gökhan Töre, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 120 maçta 19 gol atarken, 29 da asist kaydetmişti.

Kayode Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı
Kayode Süper Lig'e geri döndü: İşte yeni takımı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı. Forvet olarak görev yapan Kayode, bugün Sivas'a gelerek resmi sözleşmeye imza attı.Geçen sezon Gaziantep FK'da oynadı8 Mayıs 1993'te Nijerya'nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas'a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de Gaziantep FK forması giydi.Kayode, Gaziantep forması ile 27 maçta 10 gol atıp, 6 asist yaptı.Sivasspor'a La Liga'dan orta saha

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