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Gökhan Töre sözleşmesini feshetti Beşiktaş'a transfer oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer etmek istediği Gökhan Töre, Yeni Malatya ile sözleşmesini feshetti ve siyah beyazlılar ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Töre

Gökhan Töre

Fotoğraf: Taha AYHAN

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer etmek istediği Gökhan Töre, Yeni Malatya ile sözleşmesini feshetti ve siyah beyazlılar ile anlaşmaya vardı.

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