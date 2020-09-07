Gökhan Töre sözleşmesini feshetti Beşiktaş'a transfer oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer etmek istediği Gökhan Töre, Yeni Malatya ile sözleşmesini feshetti ve siyah beyazlılar ile anlaşmaya vardı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer etmek istediği Gökhan Töre, Yeni Malatya ile sözleşmesini feshetti ve siyah beyazlılar ile anlaşmaya vardı.
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