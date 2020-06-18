PREMİER LİG

Gol çizgisi teknolojisi bu kez çalışmadı

İngiltere Premier Lig'de oynanan Aston Villa-Sheffield United maçında gol çizgisi teknolojisinin çalışmaması tartışmalara yol açtı.

Haber Merkezi AA
Verilmeyen gol pozisyonu.

Verilmeyen gol pozisyonu.

Premier Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçın 43. dakikasında Sheffield United'ın lehine gelişen atakta topun çizgiyi geçmesine rağmen gol verilmedi.

Pozisyon sonrası futbolcular hakeme itiraz etse de gol çizgisi teknolojisinin bozulması üzerine konuk ekibin çizgiyi geçen topu gol değeri kazanmadı.

Şirket özür diledi

Premier Lig'in gol çizgisi teknoloji sisteminin işletmecisi Hawk-Eye şirketi, maçın ardından Sheffield United'dan özür diledi.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Topun çizgiyi geçtiği an
Topun çizgiyi geçtiği an

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