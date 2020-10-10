SÜPER LİG

'Gönderilecek futbolcular' listesindeydi, takımın vazgeçilmezi oldu

Göztepe'de yeni sezon öncesi gönderilmesi planlanan Mossoro, ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla kendisine hayran bıraktı. Geride kalan 4 maça da ilk 11'de başlayan 37 yaşındaki futbolcu, takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Haber Merkezi DHA
Mossoro, 5 sezon boyunca formasını giydiği Başakşehir'e karşı sahaya kaptan olarak çıktı.

Mossoro, 5 sezon boyunca formasını giydiği Başakşehir'e karşı sahaya kaptan olarak çıktı.

Süper Lig'de ilk 4 haftada Yukatel Denizlispor'u yenip Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'le berabere kalan 6 puanlı namağlup Göztepe'de sezon başında gönderilmesi gündeme gelen Brezilyalı Mossoro adeta küllerinden doğdu.

Geçen sezon Başakşehir'den alınan 37 yaşındaki futbolcu özellikle ikinci yarıda forma şansı bulmakta çok zorlanırken, yeni sezon öncesi gönderilecekler listesinde yer aldı. Ancak teknik direktör İlhan Palut, deneyimli futbolcunun kadroda tutulmasını istedi. Hazırlık kampını çok iyi geçiren Brezilyalı orta saha sezona da bomba gibi başladı.

Mossoro, Göztepe formasıyla toplamda çıktığı 33 maçta 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.
Mossoro, Göztepe formasıyla toplamda çıktığı 33 maçta 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Bütün maçlara 11'de başladı

Mossoro ligin ilk haftasında 5-1 kazanılan Denizlispor maçında gol sevinci yaşadı. Sambacı 2-2 sona eren Gaziahntep FK müsabakasında da Ideye'nin golüne asist yaptı. Geride kalan 4 maçın hepsinde 11'de sahaya çıkan Mossoro, ilerlemiş yaşına rağmen diri bir görüntü ortaya koydu. Mossoro, toplam 257 dakika sahada kaldı. Forvet arkasında görev yapan Mossoro, Napoleoni'nin iyileşmesi ve yeni transfer Guilherme'nin takıma gelmesiyle ilerleyen haftalarda kıran kırana forma rekabetine girecek.

İlhan Palut Süper Lig'deki hedeflerini açıkladı
İlhan Palut Süper Lig'deki hedeflerini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, sezon sonunda ilk 7 içinde olmak istediklerini bildirdi.Palut, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, milli maç arasında hazırlıklarını sürdürdüklerini, 11 Ekim Pazar günü Menemenspor'la bir hazırlık karşılaşması yapacaklarını söyledi.Transfer döneminde 12 oyuncunun ayrıldığını 11 ismi kadrolarına dahil ettiklerini, takımda bir "kan değişikliği"ne ihtiyaç olduğunu düşündüklerini belirten Palut, şöyle konuştu:"Takımımızın yaş ortalaması yüksekken, bunu aşağıya çekmeye çalıştık yeni oluşumla beraber. Nasıl bir sonuç doğdu. Geçen seneki ilk 11 ortalamamız 30,2 iken şimdiye kadar 28 yaş ortalaması ile oynadık. Kulübe ortalamamız 27 iken bu sene bu ortalama 25,8 civarında seyrediyor. Tabii ki yeni gelen transferlerimizden, genç oyuncularımızdan faydalanamadık. Yaş ortalamasını süreç içinde daha aşağıya çekmek mümkün olacak."Palut, transfer sürecinde yönetim kuruluyla ortak bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hiçbir oyuncunun son durağının Göztepe olmasını istemiyoruz, burada 3 yıllık sözleşme alıp futbol hayatını bitirmelerini istemiyoruz. Göztepe'yi bu yükün altına sokmak asla istemiyoruz. Hem yararlanabileceğimiz, hem geliştirebileceğimiz hem de gerektiği zaman uygun şartlarda kulübümüze gelir sağlayabileceğimiz oyuncuları kadromuza dahil etmek istedik" değerlendirmesinde bulundu. Hedef ilk 7Ligde zamanla her takımın ritim bulacağını kaydeden Palut, şöyle konuştu:"Biz Göztepe'yi ilk 7 içinde tutmak istiyoruz. Sezon sonuna bu şekilde taşımak istiyoruz. Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz. Performansıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz. Zaten Göztepe takımı çok güzel şehrin bir takımı, çok büyük bir tarihi, çok büyük bir camiası var. Takımına çok bağlı taraftar kitlesi var. Bu noktalarda çok saygı duyulan bir takım Göztepe ama biz buna sahada oynadığı futbolla da saygı duyulan bir Göztepe'yi eklemek istiyoruz. 'Bu senenin takımı Göztepe'dir' gibi saygı uyandıran konuşulan bir Göztepe hedefliyoruz."Palut, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın iyi bir kaleci olacağını belirterek, "Hem bir takımın genç oyuncular kazanmasını isteyip, bekleyip bu konuda telkinler verip, hem de genç oyuncular şans bulduğu zaman yapabileceği belki 2-3 hataya aşırı tepki vermek, bu hatalardan sonra 'bu genç oyuncudan olmadı' demek, kimseye fayda sağlamayacaktır. Türkiye'de çok iyi genç kaleciler var. Ben İrfan Can'ın da bu kategoriye gireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Sağ bek pozisyonundan Lamine Gassama'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer ettiklerini aktaran Palut ancak Gassama'nın takımda kalmasıyla aynı mevkide 3 oyuncunun bulunduğunu kaydetti.Palut, Kerim Alıcı'nın Altınordu'nun bu sezon kadro planlamasında yer olmadığından dolayı Boluspor'a kiraladıklarını anlattı.Andre Poko'nun bu hafta Gabon Milli Takımı'na çağrıldığını ancak Portekiz'de oynanacak müsabaka nedeniyle vize sorunu yaşayan Poko'nun bu müsabakaya gidemediğini belirten Palut, "Poko, bu sene Afyonkarahisar kampından sonra aramıza katıldı, kamp görmediğinden dolayı bireysel çalışmalara devam etti. Ona dilediği zaman gelip antrenmanlara çıkabileceği bir takımı olmadığı mesajını vermek zorundaydık" diye konuştu.Süper Lig hayali kursağında kaldı: Transferin son gününde alt lige döndü


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