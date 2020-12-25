PTT 1.LİG

Görenler şaştı kaldı: Kulüp tesislerine timsahla geldi

Bursaspor taraftarı, Sudan’dan aldığı içi doldurulmuş gerçek bir timsahı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne getirdi.

Haber Merkezi İHA
Timsahla basın mensuplarına poz verdi.

Timsahla basın mensuplarına poz verdi.

Fotoğraf: IHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına devam ederken, tesislerin dışında ilginç bir görüntü dikkat çekti.

Yeşil-beyazlı bir taraftar, Sudan’dan aldığı doldurulmuş gerçek bir timsaha atkı takarak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nin yolunu tuttu. Pandemi sebebiyle içeriye alınmayan taraftar, Bursaspor’un simgesi olan timsahı ve yeşil-beyazlı takıma olan sevgisini şu sözlerle anlattı:

  • "14 aydır Sudan’dayım. Bursaspor'umu çok özledim. Ziyarete geldim. Ama pandemiden dolayı giremedim. Bursasporlu olduğum için gurur duyuyorum. Böyle bir timsah buldum. Benim arkadaşım. Gerçektir. Doldurulmuş timsah derisidir. İsmim Murat, kendimi bildim bileli Bursasporluyum."

İçi doldurulmuş timsahın, derisini, dişlerini ve kollarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İçi doldurulmuş timsahın, derisini, dişlerini ve kollarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İHA

Süper Lig'de adından sıkça söz ettirmişti, heykeli dikildi
Süper Lig'de adından sıkça söz ettirmişti, heykeli dikildi

Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu’nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla'nın heykeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konuldu.Heykelin açılış töreni Arjantinli eski futbolcunun Bursa'ya gelişinde yapılacak.Beşiktaş'a attığı goldeki sevinciPablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor. Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor.Toplam '1963' parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluşuna işaret ediyor.&quot;Eğer bir gün Bursaspor&#39;dan ayrılırsam asla Süper Lig’de başka bir takımın formasını giymem&quot; diyen Batalla, taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanıp 2018 yılında Türkiye’den ayrılmıştı... Seni de özledik &#39;dev bücür&#39; pic.twitter.com/ALsvIqFdTu&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 19, 2020 Batalla'nın heykeli yapıldı

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