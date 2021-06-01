Spor Gözler Şenol Güneşte 4 ismi kadrodan çıkaracak
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Gözler Şenol Güneş'te: 4 ismi kadrodan çıkaracak

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki nihai kadrosu bugün belli olacak. 30 kişilik mevcut kadrodan 4 isim dışarıda kalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözler Şenol Güneşte: 4 ismi kadrodan çıkaracak
Millilerin Almanya kampı 10 Haziran'a kadar sürecek.

Bugün Antalya kampını bitirecek ay-yıldızlılar, yarın Almanya’ya gidecek. Millilerde 4 futbolcu bugün aday kadrodan çıkarılacak ve sayı 26’ya düşecek.

"Son ana kadar bekleyeceğim"

Teknik direktör Şenol Güneş, Gine ile oynanan hazırlık maçı sonrası "Kadrodan ayrılacak 4 oyuncuya karar verdiniz mi?" sorusuna, "Şu anda Allah'a şükür sakatlık yok, yarın (bugün) ne olur bilmiyoruz. Son ana kadar bekleyeceğim ve kadrodan çıkacak 4 oyuncu için karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil" yanıtını verdi.

  • A Milliler EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçında 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşı karşıya gelecek.

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