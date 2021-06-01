Gözler Şenol Güneş'te: 4 ismi kadrodan çıkaracak

Bugün Antalya kampını bitirecek ay-yıldızlılar, yarın Almanya’ya gidecek. Millilerde 4 futbolcu bugün aday kadrodan çıkarılacak ve sayı 26’ya düşecek.

"Son ana kadar bekleyeceğim"

Teknik direktör Şenol Güneş, Gine ile oynanan hazırlık maçı sonrası "Kadrodan ayrılacak 4 oyuncuya karar verdiniz mi?" sorusuna, "Şu anda Allah'a şükür sakatlık yok, yarın (bugün) ne olur bilmiyoruz. Son ana kadar bekleyeceğim ve kadrodan çıkacak 4 oyuncu için karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil" yanıtını verdi.

A Milliler EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçında 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takımımızın mevcut kadrosu