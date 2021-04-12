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Spor Göztepe, 1950 şampiyonluğu için TFFye başvuruda bulundu
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Göztepe, 1950 şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu

Göztepe Kulübü, 1950 yılında kazanılan şampiyonluk için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Haber Merkezi DHA
Göztepe, 1950 şampiyonluğu için TFFye başvuruda bulundu
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle büyük moral bulan Göztepe, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen başvuruda bulundu. Bugün itibarıyla yönetimin TFF'ye resmi dilekçe yazdığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda yapmasının ardından Göztepe Kulübü de 1950 yılında kazandığı şampiyonluğun kayıtlara geçmesi için kolları sıvadı.

Kupa müzede sergileniyor

Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı havaya kaldırdı. 71 yıllık şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergileniyor.

  • Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.

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