Göztepe, 1950 şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle büyük moral bulan Göztepe, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen başvuruda bulundu. Bugün itibarıyla yönetimin TFF'ye resmi dilekçe yazdığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda yapmasının ardından Göztepe Kulübü de 1950 yılında kazandığı şampiyonluğun kayıtlara geçmesi için kolları sıvadı.
Kupa müzede sergileniyor
Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı havaya kaldırdı. 71 yıllık şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergileniyor.
- Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.
Fenerbahçe: "1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor." pic.twitter.com/4IuzUu5e9V
Fenerbahçe: "1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor." pic.twitter.com/4IuzUu5e9V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 7, 2021