Göztepe-Başakşehir maçında tartışma çıkartan forma tercihi

Göztepe ile Başakşehir arasında oynanan 25. hafta maçında iki takımın forma tercihleri ekranları başında mücadeleyi takip eden futbolseverleri isyan ettirdi.

Sosyal medyada ekrana bakmakta zorluk çektiklerini ve takımları karıştırdıklarını ifade eden futbolseverler, karşılaşmanın hakemlerine bu konuda neden müdahale edilmediği yönünde eleştirilerde bulundu.

Eski hakem Deniz Çoban ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mücadelenin dördüncü hakeminin forma seçiminden sorumlu olduğunu belirtti ve Furkan Aksunoğlu'nu eleştirdi.