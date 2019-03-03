SÜPER LİG

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil isyan etti: Hakkımızı helal etmiyoruz

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, müsabakadaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Haber Merkezi AA
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil.

Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hakemleri için hem üzüldüğünü hem de utandığını belirterek, "Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sezon başından beri söylenilen bir şey olduğunu dile getiren Sepil sözlerini şöyle noktaladı;

  • "Kritik ofsayt pozisyonlarında oyun kesilmeden devam edilip, pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR'a bakılacaktı. Hakem Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz."

Göztepe'nin gollük atağında ofsayt bayrağı kaldırıldı. Maçın hakemi oyunu durdururken VAR incelemesi yapılamadı.
Göztepe'nin gollük atağında ofsayt bayrağı kaldırıldı. Maçın hakemi oyunu durdururken VAR incelemesi yapılamadı.

Konyaspor-Göztepe maçında Jahovic'i pişman ettiren penaltı
Konyaspor-Göztepe maçında Jahovic'i pişman ettiren penaltı

Konyaspor-Göztepe maçının son dakikalarında ev sahibi ekip penaltı atışı kazandı. Yerde kalan ve sakatlığı sebebiyle penaltıyı atmak istemeyen Makedon futbolcu topu Skubic'e bıraktı.Yeşil beyazlı taraftarların tezahüratlarına rağmen penaltıyı Skubic atarken Göztepe kalecisi Beto, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.Beto bu kurtarışla Türkiye kariyerinde kalesine atılan 12. penaltıdan 6. sını kurtarmış oldu.Konyasporlu taraftarlar ve futbolcular kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşarken yeşil beyazlı bazı taraftarlar Jahovic'in penaltıyı atmak istememesine tepki gösterdi.Konyaspor-Göztepe maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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