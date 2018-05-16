SÜPER LİG

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest

Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diyerek, misafir taraftar sayısının arttırılması için de İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduklarını söyledi.

Haber Merkezi IHA
Mehmet Sepil.

Mehmet Sepil.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in son haftasında, şampiyonun belirleneceği maçta Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil, sezon boyunca tüm iç saha maçlarında olduğu gibi bu maçta da rakiplerini Bornova Stadı’nda konuk edeceklerini söyledi. Galatasaray cephesinden bu konuyla ilgili hala sorular geldiğini aktaran Sepil, “’Galatasaray maçı neden Bornova Stadı’nda oynanıyor’ deniyor. Bornova Stadı yapıldığından beri tüm maçlarımızı orada oynadık. Daha fazla seyirci için maçı Atatürk Stadı’na almayacağımızı söyledim. Oyuncularımız ve seyircimiz oraya alıştı. Kendi stadımız bitene kadar başka statta maç oynamamız söz konusu değil” dedi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray’ın kendilerini çok iyi ağırladığını hatırlatan Sepil şöyle konuştu;

  • “İstediğimiz tüm kolaylığı sağladılar. Misafir seyirci için 485 koltuk var. İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat ettik ve maksimum sayıyı kullanmak istediğimizi söyledik. Bursaspor maçında da aynı şeyi yapmıştık. Başkan ve yöneticileri en iyi şekilde ağırlayacağız. Fair-Play ruhu için de bizim bu şekilde davranmamız gerekir. Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diye konuştu.
Galatasaray ile oynayacakları maçın kendileri için de önemli olduğunu kaydeden Sepil, “Bu maçın bizim için iki önemi var. Birincisi, ligi 6. tamamlamamız için bu maçı kazanmamız lazım. İkincisi de aldığımız her galibiyette para da kazanıyoruz. Maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Fatih Terim Türk futbolunun bir değeridir ve Göztepe’den çıkmış bir teknik direktördür. Fatih Terim Göztepe için de önemli bir değerdir."
  • “Bizim için önemsiz bir maç olabilir mi? Para bir kulüp için önemlidir. Galatasaray, Fenerbahçe veya Başakşehir şampiyon olmuş bizim için önemli değil. Biz yine her maça olduğu gibi yenmek için çıkacağız. Biz çıkıp sahada futbolumuzu oynayacağız. Taraftarlara güzel bir maç izleteceğiz”

Biletler 15 dakikada bitti

19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Bornova Stadı’nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçının biletleri için ’bu sezon içinde en az 3 iç saha maçına gelmiş olmak’ şartını maçın olaysız bitmesini sağlamak için getirdiklerini anlatan Sepil, “Biletleri satarken maçın olaysız bitmesi için hassas davranıyoruz. Orada bir olay olursa cezasını yine biz çekeceğiz” diye konuştu. Bugün saat 15.00’te satışa sunulan biletler ise yaklaşık 15 dakikada tükendi.

  • Öte yandan, şampiyonu belirleyecek mücadelenin hakemi de belli oldu. Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı zorlu karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Hüseyin Göçek ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak.

Tamer Tuna Galatasaray maçında oynamayacak isimleri açıkladı
Tamer Tuna Galatasaray maçında oynamayacak isimleri açıkladı

Süper Lig’in son haftasında 19 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe, şampiyonu belirleyecek zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda Teknik Direktör Tamer Tuna takımın başında yer alırken, Başkan Mehmet Sepil de çalışmayı izledi.Göztepe Teknik Direktörü Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;“Son haftaya geldik. Şampiyonluk yarışında belirginlik son haftayla ortaya çıkacak. Bizim de önümüzde Galatasaray maçı var. Bugüne kadar ne yaptıysak, oyun olarak Göztepe hep sahada kaldı.”“Sahada olanı en iyi şekilde yapmak istiyoruz”Hiçbir dış faktör ya da yarışan takımlar bizi bugüne kadar ilgilendirmedi, kendimiz ve oynayacağımız takımlarla ilgili değerlendirmeleri kendi içimizde yapıyorduk, bu maç da onlardan bir tanesi. Galatasaray şampiyon olur, olmaz, bunlar bizi ilgilendiren, önemli şeyler değil. Biz Göztepe’yiz ve Göztepe’nin teknik direktörü olarak bu hafta da sezon boyu 33 haftada yaptığımızı ortaya koyma adına bir karşılaşma olacak.Cezalı oyuncular Halil Akbunar ve Andre Poko’nun yanı sıra sakatlığı bulunan Sabri Sarıoğlu’nun Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıklayan Tuna, Sabri’nin ameliyat edebileceğini sözlerine ekledi. Göztepe'de Galatasaray maçında forma giyemeyecek futbolculardan biri de Kadu. Kadu, sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemiyordu.

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