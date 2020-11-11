Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 65 yaşındaki Başkan Sepil'in herhangi bir semptom göstermediği öğrenildi.
Haber MerkeziDHA
Hafif semptomlar göstermesi üzerine PCR testi yaptıran 65 yaşındaki Başkan Sepil'in test sonucu pozitif çıktı. Şu an herhangi bir semptomu bulunmadığı bildirilen Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde 10 günlük izolasyon sürecini geçirdiği belirtildi.
Toplantıya evinden katılacak
Kulüpler Birliği Vakfı bugün toplanıyor. Başkan Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği'nin bugün yapacağı toplantıya da evinden telekonferansla katılacağı öğrenildi.
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