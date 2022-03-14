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Göztepe en kötü serilerinden birini yakaladı

Süper Lig'de deplasmanda lider Trabzonspor'a da 4-2 yenilip üst üste 6'ncı maçını kaybeden düşme hattındaki Göztepe lig tarihindeki en kötü serilerinden birini yakaladı.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe en kötü serilerinden birini yakaladı
Göztepe ligde 27 puanla 18. sırada

Süper Lig'de 5'inci sezonunu geçiren sarı-kırmızılılar son olarak 1999-2000'de 8 maçlık puan alamama serisi yaşadı. O sezon küme düşen Göztepe, bu sene de çok kötü bir gidişat yakaladı. Göz-Göz, 2001-2002'de yalnız 3 maç üst üste rakiplerinden puan alamadı ve o sezonu 7'nci sırada tamamladı. İzmir ekibi 2002-2003 sezonunda küme düşmesine rağmen art arda en fazla 4 karşılaşmayı kaybetti.

Sarı-kırmızılılar 2017-2018'de 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü. İlk sezonunda iyi bir performans ortaya koyan Göztepe sadece 2 maç üst üste kaybetti ve maratonu 6'ncı durumda bitirdi. Göztepe, 2018-2019 sezonunda ise küme düşmekten kılpayı kurtuldu.

Sezonu 15'inci sırada noktalayan Göztepe, en fazla 4 müsabakasını peş peşe kaybetti. Ertesi sezon ise daha iyi bir tablo ortaya çizen Göz-Göz, üst üste en fazla 3 maç kaybetti. Geçen sezonu da rahat geçiren sarı-kırmızılı ekip kötü gittiği dönemlerde en fazla 3 karşılaşmasından üst üste puansız ayrıldı.

Büyük düşüşe geçti

Bu sezona büyük umutlarla başlayan Göztepe alt sıralardan hiçbir zaman uzaklaşamadı. Sadece ikinci yarının ilk 4 maçında rakiplerini yenen Göztepe, taraftarını umutlandırsa da ardından büyük düşüşe geçti. Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederek 6 maçtır hanesine hiç puan yazdıramayan Göztepe, 27 puanda kalarak 18'inci sıraya geriledi. Kalan 9 haftada kader maçlarına çıkacak Göz-Göz, cumartesi günü evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.
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