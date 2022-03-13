Göztepe için tehlike çanları çalıyor

Hayat

İstifa ettim Afrika'ya tek yön bilet aldım

İşinden istifa edip Afrika bölgesine uçan ve burada Universal Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği’ni kuran Hayri Dağlı, bin 300’ün üzerinde sürdürülebilir su, tarım, enerji ve eğitim projesi ile Asya, Afrika ve Türkiye’nin en zorlu bölgelerinde 250 binden fazla insanın yaşamına dokunuyor. Hayri Dağlı Afrika yolculuğunu çılgınlık değil insanlık görevi olarak adlandırıyor ve şunları söylüyor: “2014’te Kilimanjaro Dağı’na tırmanmaya Afrika’ya gittim. Bu Afrika yolculuğu sırasında iç savaşlardan etkilenen, suya ve gıdaya ulaşamayan köylerin yaşadıkları zorluklardan, kadınların ve çocukların temiz bile olmayan suya ulaşmak için yaptıkları yolculuklar beni derinden etkiledi. İstanbul’a döndüm, işimden istifa ettim, evimi ihtiyacı olanlara verdim ve tek yön uçak bileti alarak Afrika’ya gittim.”