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Göztepe için tehlike çanları çalıyor

Süper Lig'de deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Göztepe'nin puan hasreti 6 müsabakaya çıktı.

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Haber Merkezi AA
Göztepe için tehlike çanları çalıyor
Sarı-kırmızılılar Trabzonspor deplasmanından elleri boş döndü.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Göztepe, ikinci devrede üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından 6 maçta puan çıkaramadı. Ünal Karaman ve Nestor El Maestro'dan sonra göreve gelen Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılı ekip, 27 puanda kaldığı 29. haftada sıralamada Altay'a geçilerek 18. sıraya geriledi.

Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, daha sonra sırasıyla İttifak Holding Konyaspor (D), Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe (D), Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) ile karşılaşacak.

Göztepe'de dün gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Aytaç Kara ve Berkan Emir Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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