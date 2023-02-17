Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

İzmir'de en anlamlı derbi

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, futbolda İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe'yi yıllar sonra tarihi organizasyonda bir araya getiriyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:50 . 17/02/2023 Cuma
DHA
İki camianın taraftarları deprem bölgelerinde de bir araya gelmişti.

İki camianın taraftarları deprem bölgelerinde de bir araya gelmişti.

Ülkemizde 11 ili yıkıp on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, yüzbinlerin evsiz kalmasına neden olan 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yüzyılın felaketlerinin ardından tüm Türkiye gibi bölgeye yardım seferberliğine koşan iki camia, iyilikte birleşti.


Üniversiteli taraftarlar UNİKSK ve Göztepe UniForce'un geçen hafta birlikte yaptığı iki takım arasında derbi oynanacakmış gibi bilet satılıp gelirlerinin depremzedelere aktarılması çağrısına olumlu yanıt veren kulüpler, 1981 yılındaki 2'nci Lig'de Dünya seyirci rekorunun kırıldığı 80 bin kişilik unutulmaz derbiyi bile geride bırakacak bir organizasyon için harekete geçti.  

Futbolda farklı liglerde yer aldıkları için 2016'dan beri 7 yıldır hiç maç yapmayan Karşıyaka ve Göztepe, taraftarın çağrısıyla vicdanlarda oynanacak derbi için biletleri satışa çıkardı. İki takımın derbi oynanacakmış gibi hazırladığı biletler, 26 Şubat'a kadar satılacak. Satıştan elde edilecek tüm gelir depremin yaralarını sarabilmek için kullanılacak. Vicdanlarda yapılacak maçla ilgili aynı anda ortak açıklama yayınlayan iki kulübün paylaşımı binlerce etkileşim alırken, tüm Türkiye'den alkış topladı. İzmir Körfezi'nin ayırdığı kulüpleri vicdanların birleştireceğini duyuran Kaf-Kaf ve Göz-Göz, "Takvimler 1981 yılını gösterirken, "2. Lig'de Dünya rekoru kırarak" tarihe geçen efsane iki kulüp olarak; Ülkece yaşadığımız felaket sonrası yüreklerimizdeki acıyla birlikte depremzedeler için yine bir araya geliyoruz. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirecek" dedi.

Geliri Depremzedelere

"Tek tribün tek yürek" sloganıyla depremzedeler için tarihe geçecek sayıda bilet satmayı planlayan yeşil-kırmızılılar ve sarı-kırmızılıların ortak açıklamasında, "26 Şubat 2023 tarihinde #TekTribünTekYürek dijital biletlerimizle vicdanlarda oynanacak bir maç için satılan en yüksek bilet sayısı rekoruyla yaraları hep birlikte saracağız. Biletler için toplanan ücretler deprem bölgesine gönderilen yardımlar için kullanılacak. Temsili karşılaşmanın biletleri 17 Şubat Cuma günü saat 13.00'te passo.com.tr üzerinden satışa açılacak. Hatıra biletlerinin satışları 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'de sona erecek. Hatıra bileti satış işlemleri için Passolig kart zorunluluğu bulunmamaktadır. #TekTribünTekYürek #KörfezinAyırdığıAcınınBirleştirdiği" ifadeleri yer aldı.

#Göztepe
#Karşıyaka
#Deprem
#Derbi
2 saat önce
default-profile-img
İzmir'de en anlamlı derbi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'da bazı bölgelere yarından itibaren doğalgaz verilmeye başlanacak
Kahramanmaraş'ta CHP'li vekil ve Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü
Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeli depremlerde hayatını kaybedenler anısına aydınlatıldı
FIFA'dan depremzedeler için 1 milyon dolarlık yardım
Kocaeli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.