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Göztepe kalesini gole kapatamıyor

Süper Lig'de evinde lider Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 10 maçta da kalesinde gol gören tek takım oldu.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe kalesini gole kapatamıyor
İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig'de oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Göztepe, tüm maçlarda kalesini rakiplerine açtı. Toplam 14 gol yiyen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise tam bir hayal kırıklığı yaşadı.

Pandemi sürecinde taraftarına hasret kalan sarı-kırmızılılar bu sezon tribünlerin yüzde 50 kapasiteyle açılmasının ardından hep coşkulu seyircisi önünde sahaya çıktı. Ancak oynadığı 5 maçta sadece Medipol Başakşehir'i 2-1 yenebilen İzmir ekibi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında galibiyet alamazken gol dahi atamadı.

Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Trabzonspor'a 1-0, Hatayspor'a da 2-0 yenilen Göztepe iç saha avantajını kullanamadı. Özellikle Hatayspor ve Giresunspor yenilgilerinin ardından taraftarın büyük protestosuna maruz kalan futbolcular, Trabzonspor yenilgisinin ardından ise alkışlarla uğurlandı.

Gürsel Aksel Stadı'na gelen futbolseverler Trabzonspor karşısında 90 dakika boyunca mücadele eden oyunculara mağlubiyete rağmen sevgi gösterilerinde bulundu. Birçok fırsatı değerlendiremeyen Göztepeli futbolcular son düdük çaldığı anda büyük üzüntü yaşadı.

Son dakikada kalesinden çıkıp korner pozisyonunda rakip kalede gol arayan file bekçisi İrfan Can, en çok üzülen isimlerden oldu.

Tribünlerin desteği ile teselli bulan takım, 8 puanda kalıp düşme hattından kurtulamadı.

Maestro: "Puan alamamak çok üzücü"

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro da maçın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Oynanan futbol ve mücadelen çok memnun kaldığını dile getiren 38 yaşındaki teknik adam, "Böyle bir mücadelenin ardından puan alamamak çok üzücü" yorumunu yaptı.

Takımda bazı şeylerin değiştiğini ifade eden Maestro, "Biz yeni bir sayfa açtık. Takımda değişimlere gittik. Bunu Trabzonspor maçında gördük. Özellikle ilk 20 dakikada inanılmaz bir baskı kurduk. Pozisyona girmeyi başardık, ancak gol atmamız gerekiyor. Bu yönümüzü geliştirmeliyiz" diye konuştu.

Göztepe gelece hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek.

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