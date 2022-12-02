Spor Göztepe taraftarını yaralayan şüphelinin ifadesi şaşkına çevirdi
FUTBOL FUTBOL

Göztepe taraftarını yaralayan şüphelinin ifadesi şaşkına çevirdi

Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde, tribüne attığı işaret fişeğiyle sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ı yaralayan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Furkan Ersanlı'nın (23) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Karşı tribünü hedef almadığını öne süren Ersanlı'nın "İşaret fişeğini meşale sandım" dediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Göztepe taraftarını yaralayan şüphelinin ifadesi şaşkına çevirdi
İşaret fişeğinin Göztepe tribününe isabet ettiği an.

1. Lig'de yer alan İzmir'in iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında, Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralandı.

Sağlık ekipleri, Göztepeli taraftar Çakır'a müdahale ederken, sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın ise korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin, statta görevli özel ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün olduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi.

İşaret fişeğinin isabet ettiği Mehmet Çakır ağır şekilde yaralandı.
İşaret fişeğinin isabet ettiği Mehmet Çakır ağır şekilde yaralandı.

20 işi tutuklandı

Başlatılan soruşturma kapsamında biri Göztepe taraftarı 29 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden, aralarında işaret fişeğini atan Furkan Ersanlı ile sis bombası ve meşale gibi yanıcı maddeleri stadyuma sokan ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı'nın da olduğu 20 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla 4'ü ise savcılıktan olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan işaret fişeğini atan Furkan Ersanlı'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Ersanlı'nın, olayda kullandığı işaret fişeğini pankartın altında bulduğunu, kimseden almadığını söylediği öğrenildi. Yaralanan Mehmet Çakır'ı tanımadığını belirten Ersanlı'nın, karşı tarafı hedef almadığını öne sürüp, "İşaret fişeğini meşale sandım, bilmeden yaktım" dediği kaydedildi.

Olaylı İzmir derbisinin cezaları belli oldu
SPOR
Olaylı İzmir derbisinin cezaları belli oldu

Altay'dan maç tekrarı talebi
SPOR
Altay'dan maç tekrarı talebi
Güney Kore-Portekiz

Güney Kore-Portekiz
Gana-Uruguay

Gana-Uruguay

Sağlık durumu nasıl?

Sağlık durumu nasıl?

​Pele, hastaneden açıklama yaptı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Icardi sakatlandı

Icardi sakatlandı

​Arjantinli oyuncu sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
Luan Peres geri döndü

Luan Peres geri döndü

​Fenerbahçe'de ligin ikinci bölümünün hazırlıkları sürüyor
Elendi <br>veda etti

Elendi
veda etti

​Belçika'da Roberto Martinez dönemi sona erdi
Siyaset değil <br>futbol kazandı

Siyaset değil
futbol kazandı

​LGBT destekçisi Almanya Dünya Kupası'ndan elendi
Stopere Diakhaby

Stopere Diakhaby

​Valencia'dan ayrılmak istiyor.
Sahne Ronaldo'nun

Sahne Ronaldo'nun

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Kupanın fikstürü

Kupanın fikstürü

Dünya Kupası'nda hangi maç, ne zaman oynanacak?
Ceza gelebilir

Ceza gelebilir

UEFA, Juventus'a 'finansal fair-play' soruşturması açtı.
Panzerler'den <br>erken veda

Panzerler'den
erken veda

​Dünya Kupası'nın favorisi gruptan çıkamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.