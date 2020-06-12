Göztepe-Trabzonspor: 1-3

Lider Trabzonspor Süper Lig'e galibiyetle döndü. Koronavirüs salgını nedeniyle 87 gün sonra Göztepe maçıyla sahaya çıkan bordo-mavililer, İzmir deplasmanında 3-1 kazanarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.
Maçtan dakikalar;
17'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Yapılan verkaçta Pereira sağdan ortaladı, Nwakaeme bomboş durumda kafayı vurdu: 0-1.
30'uncu dakikada kaleyi tam cepheden gören yerden Göztepe serbest vuruş kullandı. Atışı kullanan Serdar'ın şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.
34'üncü dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sörloth'un pasında sağ çaprazda Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ekuban'ın şutunda Beto mutlak golü önledi.
41'inci dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Göztepeli Castro'ya sert bir şekilde müdahalede bulunan Guilherme, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı
47. dakikada sağ kanattan Halil’in ortasında ceza sahası içinde Serdar Gürler, topu düzelterek şutunu attı ancak meşin yuvarlak az farkla kalenin yanında auta çıktı.
51. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, Poko’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.
52. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
54. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Costa’nın müdahalesiyle yerde kalan Jerome’un pozisyonu sonrası hakem VAR’a gitti. Pozisyonu izlenmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.
57. dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere yolladı. 1-2
72. dakikada sol kanattan Berkan Emir’in pasında topla buluşan Castro, ceza sahası dışından şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ çaprazdan az farkla auta çıktı.
84. dakikada Ekuban’ın pasında defans arkasına sarkan Abdulkadir Ömür topa dokunarak kaleye gönderdi.. Pozisyonun devamında Berkan Emir topu çıkarmaya çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten Trabzonspor iddiasını sürdürdü, Göztepe ise 37 puanda kaldı.
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