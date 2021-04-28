Göztepe-Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

İlk 11'ler

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Kerim, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

İzmir'deki maçlar

Trabzonspor, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.