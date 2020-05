Göztepe'de Andre Castro'nun talipleri artıyor

Göztepe'de 3 sezondur en çok forma giyen isimlerin başında gelen deneyimli futbolcu Andre Castro'yu, Antalyaspor'un ardından eski kulübü Kasımpaşa ve Alanyaspor'un da istediği iddia edildi. Orta sahanın kilit isimlerinden olan Portekizli futbolcuya gelen birçok teklifin ardından Göztepe yönetiminin harekete geçtiği ve Castro'yu kaybetmemek için görüşmelere başladığı vurgulandı.

Göz-Göz'e 2017-2018 sezonunun başında

Kasımpaşa'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ilk senesinde 34 maçın 33'ünde forma giyip 4 gol attı, 7 de asist yaptı. Castro, geçen sezon da istikrarlı çizgisini korudu. Göztepe formasıyla 31 Süper Lig müsabakasında boy gösteren Castro 1 kez ağları sarssa da 9 gol pası verdi.

Bu sezona ise yedek kulübesinde başlayan ancak Teknik Direktör İlhan Palut'la birlikte yeniden toparlanan tecrübeli orta saha, geride kalan 26 karşılaşmanın 24'ünde forma giydi.

Soner Aydoğdu: Başkan 'Seni alacağım' dedi Göztepe'nin başarılı oyuncusu Soner Aydoğdu, Yeni Şafak Spor Instagram canlı yayınımızda editörlerimizden Ömer Çelikbaşlı'nın sorularını yanıtladı. Aydoğdu, sezonun tamamlanması gerektiğini ifade ederken aklında sürecin nasıl ilerleyeceğine dair soruların olduğunu söyledi. Transfer iddialarına da yanıt veren 29 yaşındaki oyuncu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bir sohbet esnasında kendisine 'Seni alacağım' dediğini ifade etti. Aydoğdu ayrıca Akhisarspor forması giyerken Avrupa'dan bir teklif geldiğini fakat bu teklifin kulüp tarafından kendisine geç haber verildiği için transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Soner Aydoğdu'nun canlı yayındaki açıklamaları şu şekilde:Takım olarak koronavirüs testleri yaptırdınız. Çok şükür negatif çıktı. Gruplar halinde çalışmalara başladınız. Bu şekilde çalışmanın zorlukları neler ve genel olarak çalışmalarınız nasıl geçiyor?Test sonuçlarımız tüm kulübün çok şükür negatif çıktı. 5’erli gruplar halinde çalışmaya başlamıştık, testler negatif çıkınca 2 grup halinde çalışmalara başladık. Çünkü 5’erli grupla sadece koşu yapabiliyorsun. Bizim grup şuan da 10-12 kişilik diğer grupta öyle. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Ufak ufak oyunlara da başladık.Federasyon liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun?Aslında çok özledim. 40 gündür dışarı çıkmıyoruz. Önceliğimiz sağlık ama futbolunda bir yerde başlaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu sezonun tamamlanmasından yanayım ben. Süreç 12 Haziran olur, belki ilerisi olur, belki de öncesi olurdu ama ben tamamlanmasından yanayım. Şuan kontrol altında gibi vaka sayısı. İnşallah o zamana kadar daha da düşmüş olur. Tabi senaryo biraz düşündürücü. Birinde pozitif çıkarsa o zaman ki süreç nasıl olacak? Bunun iyi ayarlanması lazım. Tekrar mı ertelenecek. Mesela ilk 11’de oynayan oyuncuda virüs çıktı ne olacak? Çok merak ediyorum ne olacak yani? Sonuçta futbol temas oyunu. Mesela oynadık diyelim maçı, daha sonra ya bizden ya rakip takımdan birisinin testi pozitif çıktı. Yandık işte o zaman. Merakla bekliyoruz açıkçası.Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: "Önümüzde 36-37 gün var. Bu süreçte yaşayacaklarımızla ilgili soru işaretlerinin 37 gün içinde cevap bulabileceğini düşünüyorum. Futbolu herkes özledi, inşallah beklenildiği gibi haziran ayında başlarız" pic.twitter.com/sZ2Wi0A5wR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 8, 2020 Karar açıklandıktan sonra bazı oyuncuların oynamak istemediklerini biliyoruz. Hatta yönetime gidip 'Gerekirse maaşlarımızda indirime gidelim fakat bu sezon oynamayalım' dediğini biliyoruz. Göztepe takımında durum nasıl, konuştunuz mu kendi aranızda?Şu dönemde kimseye bir şey diyemiyoruz. Adam oynamak istemiyorsa haklı ama bir de şöyle bir şey var doktorlarımızda, ‘Ben çalışmak istemiyorum’ mu desin? Nasıl olacak? Sadece futbolcular için bakmayalım. İşe giden bir sürü insan var. Benim abim de işe gidiyor. O zaman abime diyeyim ki, ‘İşten çık, işe gitme.’ Anlatabildim mi demek istediğimi. Adam oynamak istemiyordur, hak veririm ve bir şey demem. Ama genel olarak kendine bakma, dışarı çıkan bir sürü insan var. En yakını abim. Ablam doktor. Ne yapayım. ‘Bırak’ mı diyeyim? Biz de futbolcuyuz. Bir program açıklanmış. Ne kadar istesek de istemesek de bu program uygulanacak ama yine de bu süreçte adam ‘Oynamak istemiyorum’ diyorsa, saygı duymak gerekiyor.Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) 2020 yılı sonuna kadar oyuncu değişiklik sayısının 3'te 5'e çıkarıldığını açıkladı. Senin fikrin ne bu konuda?Nasıl olacak bilmiyorum. Mesela sezon bittiğinde 30-35 günlük bir ara oluyordu. Ben 2-3 gün dinlendikten sonra başlıyordum idmana. Sonra ufak ufak halı sahalara, koşulara başlıyordum. Fakat bu süreçte öyle bir durum olmadı. Koşu yapamadık. 40 gündür evdeyim, dışarı çıkmadım. O yüzden mantıklı olabilir.İlhan Palut'un Göztepe'ye gelişiyle birlikte hem bireysel hem de takım olarak performansınız yükseldi. İlhan hocanın takıma gelişiyle birlikte neler değişti? Her hocanın stili farklı oluyor. Kimisi pas oyunu istiyor kimisi daha farklı oyun istiyor. İlhan hoca pas oyunu oynamak istiyor. Topun bizde kalmasını istiyor. Takımda buna yönelik oyuncular var. İdmanlarda bunu çalıştık. Özgüven de gelince skorları almaya başladık. Çıkışımız bence öz güven ve topun bizde kalması olarak düşünüyorum. İlhan hoca çok kaliteli bir insan. Gerçekten iyi bir hoca, iyi bir insan.Şimdi başarı gelince paralelinde transfer haberleri de çıkıyor. Adın Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Sana gelen bir teklif var mı?Herhangi bir şey yok bana gelen. Belki koronavirüsten dolayı gelmiyordur. (Gülüyor) Şu anda net bir şey yok. Zaten satın alma opsiyonu Göztepe’de. Burada zaten çok mutluyum. İnşallah burada kalacağımı düşünüyorum. Opsiyon burada olduğu için öncelik Göztepe’nin. İki kulübün anlaşacağını düşünüyorum.Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüştünüz mü?Tam olarak bu konu hakkında olmadı ama başka konular hakkında konuştuk. O konuşmamızın içerisinde ‘Seni alacağım’ dedi. O yüzden ben de bekliyorum, beni almasını. Burada mutluyum. Sağ olsun taraftar beni sevdi ve ben de onları seviyorum. Korona bitsin gerisi kolay.Kulüplerin oyuncuların maaşlarında indirime gideceği biliniyor. Size resmi bir teklif geldi mi? Bize talep gelmedi henüz. Bekliyoruz. Herkes için zor bir dönem. Herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır.Başarılı bir yerli oyuncu olarak yabancı sınırı hakkına sen ne düşünüyorsun?Bize sormuyorlar zaten ama ben fazla olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırı geldikten sonra Türk futbolcuları inanılmaz bir şekilde yurt dışına çıkmaya başladı. O yüzden çok iyi. Ben 21 yaşında Trabzonspor’a transfer oldum. O zaman bu kadar kolay değildi yurt dışına transfer olmak. Bu zamanki şartlar o zaman olsa belki bizlerde yurt dışına transfer olurduk. Şu süreçte üretime geçmemiz lazım. Bakanımız da açıkladı. Altyapımızda çok kaliteli oyuncular ama maalesef Türk oyuncular olarak bizler yabancıyız. İnşallah sayı düşer bence ve alttaki çok değerli yetenekli kardeşlerimiz ön plana çıkar diye düşünüyorum.Trabzonspor demişken, orada 4 arkadaşınla beraber kadro dışı kalmıştınız. O süreçte neler yaşandı? O süreç çok kötüydü bizim açımızdan. Ben vardım, Serdar Gürler vardı, İshak Doğan ve Fatih Atik vardı. Ben o sene iyi başladım sezona. Ön eleme maçları vardı bizim. Oynadım ve gol de attım. Sonra bir anda beni bir daha ki ön eleme maçında kadroya almadılar. Transfer sezonunun bitmesine 1 hafta kala ‘Takım bul’ dediler. Zaten herkes takımını kurmuş, nasıl gideceksin? Sonra Trabzonspor’un içindeki bazı isimler çok da konuşmak istemiyorum onları da. Bizi taraftarın önüne attılar, ‘Parayı tercih ettiler, gitmediler’ diye. Sokağa çıkıp kendini de anlatamıyorsun. Taraftarlar da öyle görüyor seni. Çünkü seni o şekilde lanse etmişler. Ben son bir hafta kala nasıl takım bulayım? O kadar kolay değil. Sonra atlattık. Hayatımın en doğru kararı Akhisar’a gitmekti. Orada Türkiye Kupası’nı kazandık. Güzel bir ortamımız vardı ve başarımız oradan gerçekleşti.TEK SORU TEK CEVAPMessi mi Ronaldo mu?Messi.Alex mi Hagi mi?Alex.İdol aldığın oyuncu var mı?Emre Belözoğlu ve Alex.Avrupa hayalin ve gelen bir teklif var mı?Hayalim vardı. En son Akhisar ile Türkiye Kupası’nı aldığımız sene devre arasında Avrupa’dan teklif gelmiş. Takımı hatırlamıyorum. Teklif haberi bana sezon sonunda söylendi, geç söylendi. O yüzden gerçekleşmedi. Sözleşmem bitiyordu, kulüpte kalmam isteniyordu. Kaçırdık yani orayı da.Unutmadığın maç?Türkiye Kupası Finali Fenerbahçe-Akhisar.Unutamadığın gol?Trabzon’dayken Mersin’e attığım gol.Takım içerisinde yaşadığın ilginç bir anı?Çok var aslında ama şunu söyleyeyim. Konyaspor maçı öncesi Alpaslan Öztürk’ün konuşması vardı. Sosyal medyaya da düştü.En iyi anlaştığın oyuncu kim?Genelde herkesle iyi anlaşıyorum. Kafa yapısı olarak görüştüğüm, Serdar, Halil, Berkan, Alpaslan, Atınç diyebilirim. Bizim gençler var, onlarla görüşüyoruz. Genelde herkesle görüşüyorum.Süper Lig'de en çok beğendiğin oyuncu kim?Arda ve Emre abiyi söylemek istemiyorum. Onlar çok üst düzey oyuncular. Onların yanına İrfan Can Kahveci, Serdar Gürler’i ve Halil’i söyleyebilirim.Seni maçlarda en çok zorlayan oyuncu kimdi?İrfan’ı söyleyeyim. Şimdi ben iki yönlü oynamaya çalışıyorum ama tam 6 numara olmadığım için bazen yanımdan geçip gidebiliyorlar.Totemin var mı?Totemim yok. Dua ederek çıkarım maçlara.Şampiyonluk favorin var mı?Başakşehir’den geldik, orayı söyleyebilirim.Futbolcu olmasan hangi mesleği tercih ederdin?Futbolcu olmasam belki bilgisayar mühendisi diyebilirim.Film mi dizi mi?Dizi.En sevdiğin yerli ve yabancı dizi?Ezel ve Punisher.Karantina döneminde en çok oynadığın oyun hangisiydi?PUBG ve Football Manager.