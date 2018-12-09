SÜPER LİG

Göztepe'de Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Süper Lig'de 4 maçta sıfır çeken Göztepe Kulübü, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram Bektaş, dün oynanan Sivasspor maçında üst üste 4. mağlubiyetini almıştı.

Bayram Bektaş, dün oynanan Sivasspor maçında üst üste 4. mağlubiyetini almıştı.

Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Süper Lig'de üst üste 4'üncü yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek alan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada 44 yaşındaki çalıştırıcının istifasının kabul edildiği ifade edildi.

Göztepe'nin yeni hoca konusunda son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş'le bir görüşme yapacağı ifade ediliyor.

  • İzmir ekibi, Süper Lig'de topladığı 18 puanla 12. sırada yer alıyor.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.