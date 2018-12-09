Göztepe'de Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Süper Lig'de üst üste 4'üncü yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek alan Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada 44 yaşındaki çalıştırıcının istifasının kabul edildiği ifade edildi.

Göztepe'nin yeni hoca konusunda son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş'le bir görüşme yapacağı ifade ediliyor.

Kamuoyunun Bilgisine https://t.co/kSKDyDmAvR#Göztepe pic.twitter.com/baLuI4XJoS — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 9 Aralık 2018

İzmir ekibi, Süper Lig'de topladığı 18 puanla 12. sırada yer alıyor.



