Spor Göztepede İrfan Cana yeni talip
TRANSFER

Göztepe'de İrfan Can'a yeni talip

Kulübün futbol şubesinin Danimarkalı spor adamı Rasmun Ankersen'in ortak olduğu yatırım şirketi Sports Republic'e devir sürecinin sonuçlanmasını bekleyen Göztepe'de, kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat'ı Adana Demirspor istiyor.

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Haber Merkezi DHA
Göztepede İrfan Cana yeni talip
İrfan Can Eğribayat

Adı Trabzonspor ve Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki genç kaleciye, Adana ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu.

Geçen sezonu 9. sırada bitiren Adana Demirspor'un oyuncu için sarı-kırmızılılarla temas kurduğu öğrenildi. Göztepe'ye 2 yıl önce Adanaspor'dan gelip yabancı kalecilerin önünde 1 numaralı file bekçi konumuna gelen İrfan Can, ilk sezonunda 35, geçen sezon 32 maça çıktı. İrfan Can, Süper Lig'den düşen Göztepe'de mart ayında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakıldı. Satış listesine konulan kaleciye dönüş yolu kapatılırken, bonservisinden iyi bir gelir elde edilmesi planlanıyor.

Turgay Altay resmi imzayı atmaya geliyor

  • Göztepe'de yeni dönemde teknik direktörlük görevini Turgay Altay'ın üstleneceği öğrenildi. Geçen sezon ilk teknik adamlık deneyimini Manisa Futbol Kulübü'nde yaşayan 42 yaşındaki çalıştırıcının pazartesi günü İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Öte yandan Göztepe'nin yurtdışında forma giyen yabancı bir forvetle söz kestiği ifade edildi.

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