SÜPER LİG

Göztepe'de Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Tayfur Havutçu ve Tayfun Korkut'un isimleri masada

Göztepe'de Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman ana gündem maddesi

Göztepe'de kötü gidişin faturası; teknik direktör İlhan Palut'a kesildi. 43 yaşındaki hocayla yollarını ayırmaya hazırlanan Göztepe'de ana gündem maddesi Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman. İzmir ekibi bu iki ismin dışında Tayfur Havutçu ve Tayfun Korkut'un isimleriyle de görüşme yapacak.

Haber Merkezi DHA
Aykut Kocaman, son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı.

Aykut Kocaman, son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı.

Sezona Tamer Tuna işe başlayan Göztepe, başarılı antrenörle 9. hafta sonunda yollarını ayırdı. 10. haftadaki Trabzonspor deplasmanına Suat Arıcan ile çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Tuna'nın ardından hoca arayışlarını uzun tutmayan Göztepe Yönetimi, takımı Hatayspor ile yollarını ayıran başarılı teknik direktör İlhan Palut'a emanet etti. Palut yönetiminde çıkılan Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarından beraberlikle ayrılan Göz Göz, Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanlarından sahadan zaferle ayrılmasını bildi.

Göztepe'ye kötü haber: Serdar Gürler'in MR sonucu belli oldu
Göztepe'ye kötü haber: Serdar Gürler'in MR sonucu belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Göztepe'de Serdar Gürler, maçın 23. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edememişti. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun MR sonuçlarını bugün açıkladı. Serdar Gürler’in sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.Takımın en skorer ismi konumunda bulunan Serdar Gürler, bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Sağlık Raporu: Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. https://t.co/sH4zCKwVUuGeçmiş olsun! @darser67 pic.twitter.com/GPH2MqsRws&mdash; Göztepe Spor Kulübü 🏡 #SeniYalnızBırakmadık (@Goztepe) July 6, 2020

İlhan Palut dönemi sona eriyor

Başarılı teknik adamla çıkılan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarından 7 puan toplayan İzmir ekibinde; 22. haftadan sonra işler hiç de istenilen düzeyde gitmedi. Son 10 haftada; sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılılarda İlhan Palut dönemi sona eriyor.

Hedef Rıza Çalımbay veya Aykut Kocaman

Pandemi arasına Rize galibiyetiyle giren Göz Göz, 6 maçtır galibiyete hasret durumda.Takımdaki kötü gidişin faturası; 43 yaşındaki teknik adama kesilirken Göztepe yönetimi, ilk aday olarak Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman'ı belirledi. Sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek deneyimli teknik adamı; İzmir'e getirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Çalımbay'ı ikna edemezse; Aykut Kocaman o da olmazsa Tayfur Havutçu ile Tayfun Korkut'u gündeme alacak.

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası flaş gelişme: İstifa etti
Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası flaş gelişme: İstifa etti

Süper Lig’de son 4 maçta galibiyet alamayan Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut’un istifası kabul edilmedi. İstifasını sunan genç teknik adamla dün akşam ve bugün toplantı yapan başkan Mehmet Sepil ile başkanvekili Talat Papatya yola devam kararı verdi.Palut’un istifasını sunduğu haberinin doğru olduğunu belirten Talat Papatya, “Fenerbahçe deplasmanından sonra hocamız Başkan Mehmet Sepil’e çok onurlu ve güzel bir mesaj çekip istifa etmek istediğini söyledi. Başkan da, ‘Sıcağı sıcağına bu gecenin konusu değil, yarın oturur konuşuruz’ yanıtını verdi. Bizim esas gündemimiz maç kaybetmenin yanında Serdar Gürler ve Batuhan Kırdaroğlu’nun ciddi sakatlık geçirmesiydi. Fenerbahçe maçının başında sakatlanan Serdar’ın çapraz bağlarında bir kopma söz konusu. MR çekildikten sonra sonucu alacağız. Altınordu’da kiralık oynayan Batuhan’ın da bilindiği gibi Bursaspor deplasmanında ayağı kırıldı, onun üzüntüsü içindeyiz” diye konuştu.1. Lig'de kahreden sakatlık: Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı"İstifasını kabul etmedik"İlhan Palut’la uzun bir konuşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Papatya, “İnandığımız bazı değerler var. Sezon ortasında yapılan hoca değişikliklerinin hiçbir faydası olmuyor. Hocamıza bir ağabey tavsiyesi gibi ilettik. Bilindiği gibi Palut göreve başladığında çok daha sıkıntılı bir durumdaydık. Böyle zor bir dönemde görev aldı ve puan tablosundaki yerimize bakarsak başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Şu anki süreci tersine çevirecek de hocalar ve ekiptir. Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda sergilediğimiz oyun malum. İstifa müessesi onurlu bir durum. Hocamız başkanımıza olan sevgisi, Göztepe’ye olan saygısından dolayı elimizi rahatlatmak için böyle bir karar aldı. Acil alınmış, ilk başarısızlıkta, ilk ayağımız tökezlediğinde alınan kararların fayda getirmediğini gördük. İstifasını kabul etmedik. Onurlu kişiliğinden dolayı istifasını sundu ama konuşmalarımızdan sonra devam kararının iki taraf için de hayırlı olacağı kararını verdik. Bu tip kararların sezon ortasında alınması doğru değil. Geldiğinde başarılıydı. Palut’la 11 haftada 21 puan aldık. Önümüzdeki süreci olumlu hale getirme potansiyeli de var. Sezon sonunda birlikte durumu tekrar değerlendireceğiz ancak bu değerlendirme sezon sonuna ertelenmiş bir karar gibi algılanmasın” dedi.Beto ile sezon sonu görüşülecekGöztepe Başkanvekili Talat Papatya, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan takım kaptanı kaleci Beto ile sezon sonu görüşeceklerini söyledi. Son 3 sezondur kaleyi koruyup adı Sporting Lizbon, Galatasaray ve Beşiktaş’la anılan Portekizli eldiven 4 maçtır yediği hatalı gollerle eleştirilirken Papatya, “Beto ile pandemi öncesi görüştük. Karşılıklı yola devam etmek istiyorduk. Menajerinin ilettiği, kafalarından geçen rakamı indirmeye çalışırken korona virüs salgını çıkınca futbol piyasasında konuşulan rakamlar hayal haline geldi. Bu süreçte doğal olarak sözleşmesi biten tüm futbolcular çok zorlanıyor. Kulüpler de aynı durumda çünkü önümüzde birçok bilinmezliğin olduğu bir sezon var. Gelirlerin nasıl olacağı, maçların seyircili başlayıp başlamayacağı belirsiz. Önümüzdeki süreçte tekrar görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.Süper Lig'de ayrılık: Bülent Uygun'un sözleşmesi feshedildi

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