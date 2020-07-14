Göztepe'de Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman ana gündem maddesi

Sezona Tamer Tuna işe başlayan Göztepe, başarılı antrenörle 9. hafta sonunda yollarını ayırdı. 10. haftadaki Trabzonspor deplasmanına Suat Arıcan ile çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Tuna'nın ardından hoca arayışlarını uzun tutmayan Göztepe Yönetimi, takımı Hatayspor ile yollarını ayıran başarılı teknik direktör İlhan Palut'a emanet etti. Palut yönetiminde çıkılan Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarından beraberlikle ayrılan Göz Göz, Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanlarından sahadan zaferle ayrılmasını bildi.

Göztepe'ye kötü haber: Serdar Gürler'in MR sonucu belli oldu Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanmıştı. Göztepe'de Serdar Gürler, maçın 23. dakikasında sakatlanarak karşılaşmaya devam edememişti. Sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun MR sonuçlarını bugün açıkladı. Serdar Gürler’in sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.Takımın en skorer ismi konumunda bulunan Serdar Gürler, bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergilemişti. Sağlık Raporu: Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir. https://t.co/sH4zCKwVUuGeçmiş olsun! @darser67 pic.twitter.com/GPH2MqsRws— Göztepe Spor Kulübü 🏡 #SeniYalnızBırakmadık (@Goztepe) July 6, 2020

İlhan Palut dönemi sona eriyor

Başarılı teknik adamla çıkılan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarından 7 puan toplayan İzmir ekibinde; 22. haftadan sonra işler hiç de istenilen düzeyde gitmedi. Son 10 haftada; sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılılarda İlhan Palut dönemi sona eriyor.

Hedef Rıza Çalımbay veya Aykut Kocaman

Pandemi arasına Rize galibiyetiyle giren Göz Göz, 6 maçtır galibiyete hasret durumda.Takımdaki kötü gidişin faturası; 43 yaşındaki teknik adama kesilirken Göztepe yönetimi, ilk aday olarak Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman'ı belirledi. Sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek deneyimli teknik adamı; İzmir'e getirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Çalımbay'ı ikna edemezse; Aykut Kocaman o da olmazsa Tayfur Havutçu ile Tayfun Korkut'u gündeme alacak.