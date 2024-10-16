Göztepe'de Stoilov rüzgarı: 10 yıla damga vurdu

Sezona damga vuran Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2014-15 sezonundan bu yana İzmir ekibinde bir ilki başardı.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son 10 yılda İzmir ekibinde görev yapan en başarılı çalıştırıcı oldu.
Geride bıraktığımız sezonun 13. haftasında göreve getirilen 57 yaşındaki Bulgar teknik adam müthiş bir performans ortaya koydu.
Stoilov, 7 karşılaşmada 12 puan topladı ve takımını milli araya 6. sırada soktu. Stoilov, 31 maçta 2.10'luk bir ortalama tutturdu.
2014-15 sezonundan bu yana galibiyet yüzdesi en başarılı teknik direktörü olan Stoilov, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 1.71'lik puan ortalaması yakaladı.