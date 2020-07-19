SÜPER LİG

Göztepe'den hakem isyanı: Futbol tarihinde bu kararın örneği var mıdır?

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray maçındaki hakem yönetimini eleştirdi. İptal edilen gol pozisyonu hakkında konuşan Sepil, "Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray-Göztepe maçını Koray Gençerler yönetti.

Galatasaray-Göztepe maçını Koray Gençerler yönetti.

Fotoğraf: İbrahim Maşe / DHA

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanından 3-1 yenik ayrılan Göztepe'de başkan Mehmet Sepil hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.

Maçın hakemi Koray Gençerler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görev yapan Zorbay Küçük'ü eleştiren Sepil, "Dün oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında maçın hakemi Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği bir kararla golümüz iptal edildi. Ben şimdi herkese bu kararla ilgili soru sormak istiyorum. Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Böyle bir karar verilmiş midir? Cevabının 'Hayır' olduğunu biliyorum. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Çok ağır bir penaltı kararı verdiler"


Teknik direktör İlhan Palut da yaptığı açıklamada hakem kararlarından yakında. Genç teknik adam, "Maçta memnun olmadığım şeyler var. Maçın hakemleri Atınç'ın penaltı pozisyonunda çok ağır bir penaltı kararı verdiler. Tıpkı Gençlerbirliği maçında Alpaslan'ın pozisyonuna verilen karar gibi. Demek ki biz kendi ceza sahamız içerisinde rakip oyunculara hiçbir şekilde dokunmamalıyız. VAR'dan dönen golümüz aslında birçok şeyin özeti. Oyuncumuz pas attıktan sonra doğal olarak ayağını yerden indirmesi gerekiyor. Bu tip takdir hakları takımımızın sahaya koyduğu karakterin maalesef önüne geçip skoru rakibimize kaydırdı" dedi.

Galatasaray-Göztepe maç özetini izlemek için tıklayın

Sosyal medyayı ayağa kaldıran karar: Adem Büyük'ün golü iptal edildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran karar: Adem Büyük'ün golü iptal edildi

Galatasaray-Göztepe maçının 22. dakikasında Adem Büyük, Beto'nun ayağından topu ağlarak gönderdi. Pozisyon sonrası VAR hakemi Zorbay Küçük, orta hakem Koray Gençerler'i pozisyonu izlemek için monitöre davet etti. Pozisyonu monitörden tekrar izleyen Gençerler, gol kararını iptal ederek serbest vuruşa hükmetti.Sosyal medyada büyük tepkiKoray Gençerler'in bu kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Beto'nun ayağından topu alırken faul yapmadığını belirtirken, Portekizli kalecinin Adem'e arkadan müdahalesi olduğunu yazdı.İşte o pozisyon

Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet hasreti bitti
Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet hasreti bitti

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşılaştı. Pandemi nedeniyle verilen ara sonrası en az puan toplayan iki renkdaşın karşılaşmasında gülen taraf 3-1'lik skorla Galatasaray oldu. Bu sonuçla sarı kırmılıların 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. İzmir temsilcisinin ise galibiyet hasreti 8 maça çıkmış oldu. Türk Telekom'daki maçın 22. dakikasında Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, pozisyonda Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.Sosyal medyayı ayağa kaldıran karar: Adem Büyük'ün golü iptal edildiGalatasaray iki kez penaltı kaçırdıGalatasaray, 50. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. İlk olarak Adem Büyük'ün kullandığı penaltıyı Göztepe kalecisi Beto kurtardı. Ancak maçın hakemi Koray Gençerler, VAR incelemesinin ardından penaltı atışını tekrarlattı. Sarı kırmızılılarda bu kez topun başına Belhanda geçti ancak Faslı oyuncunun penaltı atışında top üst direkten auta çıktı. Galatasaray, 60. dakikada Marcelo Saracchi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe'nin 68. dakikada Stefano Napoleoni ile bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Göztepe, Stefano Napoleoni ile skoru 1-1'e getirdi ancak mücadelenin 81. dakikasında Emre Akbaba, serbest vuruştan attığı muhteşem golle sarı kırmızılıları 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada son sözü 90+7'de Yunus Akgün söyledi. Sarı kırmızıların genç yıldızı, ligdeki ilk golünü Göztepe'ye karşı attı. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu: 3-1Bu sonuçla Galatasaray puanını 55'e çıkartırken, Göztepe 39 puanda kaldı.

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