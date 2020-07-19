Göztepe'den hakem isyanı: Futbol tarihinde bu kararın örneği var mıdır?
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray maçındaki hakem yönetimini eleştirdi. İptal edilen gol pozisyonu hakkında konuşan Sepil, "Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız" dedi.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig'de Galatasaray deplasmanından 3-1 yenik ayrılan Göztepe'de başkan Mehmet Sepil hakem kararlarına büyük tepki gösterdi.
Maçın hakemi Koray Gençerler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görev yapan Zorbay Küçük'ü eleştiren Sepil, "Dün oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında maçın hakemi Koray Gençerler ve VAR hakemi Zorbay Küçük'ün verdiği bir kararla golümüz iptal edildi. Ben şimdi herkese bu kararla ilgili soru sormak istiyorum. Dünya futbol tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır? Böyle bir karar verilmiş midir? Cevabının 'Hayır' olduğunu biliyorum. Bu tür kararlara imza atan sistemle Türk futbolunu nasıl geliştireceğimizi, nereye götüreceğimizi artık cesur bir şekilde tartışmak ve doğru kararların alınması adına çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
"Çok ağır bir penaltı kararı verdiler"
Teknik direktör İlhan Palut da yaptığı açıklamada hakem kararlarından yakında. Genç teknik adam, "Maçta memnun olmadığım şeyler var. Maçın hakemleri Atınç'ın penaltı pozisyonunda çok ağır bir penaltı kararı verdiler. Tıpkı Gençlerbirliği maçında Alpaslan'ın pozisyonuna verilen karar gibi. Demek ki biz kendi ceza sahamız içerisinde rakip oyunculara hiçbir şekilde dokunmamalıyız. VAR'dan dönen golümüz aslında birçok şeyin özeti. Oyuncumuz pas attıktan sonra doğal olarak ayağını yerden indirmesi gerekiyor. Bu tip takdir hakları takımımızın sahaya koyduğu karakterin maalesef önüne geçip skoru rakibimize kaydırdı" dedi.
Yorum