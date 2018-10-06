SÜPER LİG

Göztepe'nin gol makinesi Yasin Öztekin

Göztepe’nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Yasin Öztekin, ligde üst üste forma giydiği dördüncü maçında 5. golünü atmayı başardı.

Haber Merkezi Diğer, IHA
Yasin Öztekin attığı golün sevincini secdede yaşadı.

Yasin Öztekin attığı golün sevincini secdede yaşadı.

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup olan Göztepe’de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu. Kayserispor ve Konyaspor’a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.

Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.

Yasin Öztekin Kasımpaşa ağlarına attığı jeneriklik bir gol gönderdi.
Yasin Öztekin Kasımpaşa ağlarına attığı jeneriklik bir gol gönderdi.

"Galatasaray'a göre daha rahatım"

Yasin maçın ardından A Spor'a yaptığı açıklamada Göztepe'deki performansıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

  • Galatasaray'da 150 tane maç yaptım, çok gol attım, asist yaptım. Orada da kendimi iyi hissediyordum ama burada biraz daha rahatım, mutluyum, huzurluyum. Bu da futbola yansıyor. Çok çalışıyorum, sonuçta hedeflerim var."
DHA

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