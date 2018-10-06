Göztepe'nin gol makinesi Yasin Öztekin

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup olan Göztepe’de Yasin Öztekin, mücadelenin 69. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, üst üste forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaşmış oldu. Kayserispor ve Konyaspor’a 1, Trabzonspor deplasmanında da 2 gol atan Yasin, Kasımpaşa maçında da ceza sahası dışından attığı kaydettiği gol ile 5. golüne imza attı.
Mücadelenin tamamında sahada kalan Yasin, 8. hafta itibariyle 5 golle doğrudan katkı verirken, 2 kez de golü hazırlayan isim oldu.
"Galatasaray'a göre daha rahatım"
Yasin maçın ardından A Spor'a yaptığı açıklamada Göztepe'deki performansıyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
- Galatasaray'da 150 tane maç yaptım, çok gol attım, asist yaptım. Orada da kendimi iyi hissediyordum ama burada biraz daha rahatım, mutluyum, huzurluyum. Bu da futbola yansıyor. Çok çalışıyorum, sonuçta hedeflerim var."
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