Gözündeki gelişmeler olumlu

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin durumunun olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Ulus’taki Liv Hospital’da tedavi gören Norveçli sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Kaya, “Tedavinin cerrahi bölümü yılbaşı gecesi başladı. Daha sonra hastanın gözünün durumuna göre medikal tedaviye başladık. Bugün (dün) de ilk gördüğümüzde planladığımız yüzey rekonstrüksiyonu için bir müdahalede bulunduk. Şimdiden sonra tekrar yarın (bugün) sabah görüp medikal tedavisine devam edeceğiz” dedi.

Gelişmelerin olumlu yönde olduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Kaya, “Görsel rehabilitasyonu için belki şu an düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Şu ana kadarki bütün gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak özellikle sol gözde belirli derecede artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek bütün doku yüzeyini olabildiği kadar düzeltmek için yapılan bir işlemdi. Şu ana kadar da her şey olumlu gitti” ifadelerini kullandı.