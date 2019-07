Griezmann Barcelona'da

İspanyol kulübü 28 yaşındaki yıldız oyuncu Griezmann ile 2024 yılına kadar anlaşmaya vardı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Griezmann için Atletico Madrid'e 120 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği ve yıldız futbolcuyla 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, yeni transferi Antonie Griezmann'ın sözleşme fesih bedelini 800 milyon Euro olarak belirledi.

Griezmann, 120 milyon euroluk bonservis bedeliyle Atletico Madrid tarihinde satılan en pahalı futbolcu oldu.