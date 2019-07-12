LA LİGA

Griezmann Barcelona'da

Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Fransız forvet oyuncusu Antoine Griezmann'ı 120 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Transfermarkt'ta Griezmann'ın piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfermarkt'ta Griezmann'ın piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: UMIT BEKTAS / Reuters

İspanyol kulübü 28 yaşındaki yıldız oyuncu Griezmann ile 2024 yılına kadar anlaşmaya vardı.

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Griezmann için Atletico Madrid'e 120 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği ve yıldız futbolcuyla 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, yeni transferi Antonie Griezmann'ın sözleşme fesih bedelini 800 milyon Euro olarak belirledi.

  • Griezmann, 120 milyon euroluk bonservis bedeliyle Atletico Madrid tarihinde satılan en pahalı futbolcu oldu.


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