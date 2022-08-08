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Groenendijk: "Muslera Galatasaray'ı maçta tuttu"

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Galatasaray'a mağlup olarak yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor'da, teknik sorumlu Alfons Groenendijk maç sonunda açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbol adamı, "Yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Groenendijk: Muslera Galatasarayı maçta tuttu
Nuri Şahin'in yardımcısı Alfons Groenendijk.

Antalyaspor, Süper Lig 2022-2023 sezonun ilk haftasında sahasında Galatasaray'a Gomis'in 90'ıncı dakikada attığı golle 1-0 yenildi. Sezona Galatasaray 3 puan ile başlarken, kırmızı beyazlılar ise puansız başladı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 9 dakika içinde penaltı ve karşı karşıya pozisyon kurtaran Muslera'nın takımını maçta tuttuğunu söyledi.

"Muslera takımını maçta tuttu"

Dolu tribünler önünde oynamayı özlediklerini aktaran Groenendijk, "Seyir zevki yüksek iyi bir maçtı. Full stadyum önünde oynadık. Hava şartları iki takımı da zorladı. 2 takım da 90 dakika boyunca yeterli fırsat buldu. Bize gelen fırsatlardan önce direkten dönen topta rakipten şanslıydık. 9 dakika içinde penaltı ve karşı karşıya kurtaran Muslera takımını maçta tuttu" dedi.

"Yeniden yenilmemezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum"

İkinci yarıda Antalyaspor'un iyi bir mücadele sergilediğini kaydeden Alfons Groenendijk, "Bir gerçek var, gol atamıyorsanız 85'inci dakikaya geldiyseniz puanı da korumayı bilmelisiniz. 90 dakikada 8 kişi atağa çıkıp arka paylaşımda sıkıntılar yaşadık. Gomis, dönen topta ilk dokunuş ilk pozisyona girmede gol vuruşu yaptı. Tam tersini biz yapamadık maalesef. Uzun süren yenilmezlik serimiz vardı. Bunu kaybetmiş olduk. En çok üzüldüğüm noktalardan biri bu. Takıma güveniyorum, yeniden yenilmezlik serisine başlayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

"Adriano'nun penaltı atışı iyi değildi"

Oyunculardan memnun olduğunu ancak alınan yenilgiden memnun olmadığına dikkat çeken Groenendijk, "Her oyuncu penaltı atmak istiyor. Adriano kullandı. Muslera'yı inceledi penaltı atışlarında. Bir köşeye yattığını varsayarak bu şekilde vurmak istedi. Bunu eleştirecek değilim. Adriano önemli bir oyuncumuz. Profesyonellik anlamında büyük oyuncu olduğu için kısa sürede bu durumu aşacaktır" ifadelerini kullandı.

"Takımdan ayrılan oyuncu söz konusu değil"

Transfer sezonun açık olduğu sürece gelenlerin de gidenlerin de olacağını söyleyen Groenendijk, "Ayrılacak oyuncu söz konusu değil, bir oyuncu ayrılığına karşı onun yerine dolduracak oyuncuları takip ediyoruz. Şu anlık böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

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