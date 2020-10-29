G.Saray, Feghouli’yi kazanmaya çalışıyor

Galatasaray’da son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Sofiane Feghouli, teknik heyet tarafından tekrar kazanılmaya çalışılıyor. Teknik ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Cezayirli oyuncuyla özel olarak konuşurken, “Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacımız var. Sana güvenimiz tam. Her şeyi unut ve futboluna odaklan” ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki oyuncunun da teknik heyete söz verdiği ve bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendireceğini ilettiği öğrenildi. Teknik heyetin, Ankaragücü karşılaşmasına kadar yapılacak idmanlarda Feghouli’nin performansını yakından takip edeceği ve istenilen seviyede olması halinde ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Cezayirli futbolcu, gol atamazken, bir asist yaptı.

YÖNETİM HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sarı-kırmızılı kulüpte her futbolcu maaşında yüzde 15 indirime gitmeyi kabul ederken, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli indirime yanaşmamıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, iki oyuncunun indirimi kabul etmemesine rağmen maaşlarını yüzde 15 eksik yatırırken, Feghouli ve Belhanda konuyu FIFA’ya taşımıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra Cengiz, düzenlediği basın toplantısında iki oyuncuyu hedef göstermişti. Cengiz’in basın toplantısının ardından oynanan Alanyaspor maçında Feghouli, yedek kulübesine çekilmişti. Cezayirli futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda ise sırt ağrıları olduğunu iddia ederek ederek yer almamıştı.