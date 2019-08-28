G.Saray’da 1 puan revizyonu

Galatasaray, yeni sezonda ligin üçüncü hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, yine ilk 11’de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk iki haftasında bir türlü istediği sonuçları alamazken, Kayserispor deplasmanında ilk kez üç puanla tanışmak istiyor. Teknik heyet, son olarak Konyaspor karşılaşmasında oynayan bazı futbolcularda değişikliğe gidecek. Denizlispor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyen Marcao, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte tekrar ilk 11’e dönüyor. Marcao’nun yerine Konya maçında stoperde görev yapan Ryan Donk ise orta sahaya geçecek. Konyaspor maçında kırmızı kart gören Michael Seri, cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyet, Seri’nin yerine orta sahada Nzonzi-Donk ikilisini sahaya sürmeyi planlıyor. Sakatlığı bulunan Belhanda’nın Kayserispor karşılaşmasına yetişmemesi halinde 10 numara pozisyonunda Adem Büyük oynayacak. Konya maçına Sofiane Feghouli’yi oyun kurucu oynatan teknik heyet, bu kez Cezayirli futbolcuyu sağ kanada çekecek. Bu sezon henüz ligde ve Süper Kupa’da süre alamayan Martin Linnes de Kayserispor karşılaşmasında ya Nagatomo ya Mariano’nun yerine ilk 11’de görev yapacak.

BELHANDA’SIZ OLMUYOR

Geçtiğimiz hafta içerisinde sakatlığı sebebiyle idmanları yarıda bırakan ve Konyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyen Belhanda oynamadığı zaman Galatasaray kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 3 sezonda Belhanda’nın forma giydiği 56 maçta 38 galibiyet elde etti. G.Saray, Belhanda’nın oynamadığı 15 karşılaşmada ise sadece 6 kez kazanabildi. Fıtık şüphesi bulunan oyuncu, ameliyat olması halinde 1 ay forma giyemeyecek.

Mahkeme ‘seçim yok’ dedi

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi. Mahkeme, yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmetti. Tedbir kararı kalkana dek Galatasaray Genel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek. Bilindiği gibi G.Saray yönetimi, idari olarak ibra edilmemişti ve tüzük gereği olağanüstü seçim kararı alınması gerekiyordu. Yönetim bunun üzerine, tedbir kararı talep etmişti.

