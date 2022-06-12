Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.
Münih kentinde düzenlenen organizasyonda temsilcimiz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen ile karşılaştı.
İki sporcu, atışlarda aynı puanları topladı ve ilk 2 set, 2-2'lik eşitlikle geçildi.
Üçüncü ve dördüncü sette eşitliği bozan Gülnaz, rakibini 6-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.
🇹🇷Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.🥇 pic.twitter.com/jF4ChVE4DJ
🇹🇷Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.🥇 pic.twitter.com/jF4ChVE4DJ— SPOR (@yenisafakspor) June 12, 2022
Gülnaz Coşkun Avrupa Şampiyonu 🇹🇷
Milli sporcumuz, Klasik Yay Kadınlar Bireysel Kategoride Alman rakibi Kroppen'i mağlup ederek altın madalya kazandı.
Tebrikler Gülnaz 👏 pic.twitter.com/P7ESgZbieH
Gülnaz Coşkun Avrupa Şampiyonu 🇹🇷