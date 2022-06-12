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Gülnaz Coşkun Avrupa şampiyonu

Milli sporcu Gülnaz Coşkun, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Haber Merkezi AA
Gülnaz Coşkun Avrupa şampiyonu
Gülnaz Coşkun

Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.

Münih kentinde düzenlenen organizasyonda temsilcimiz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen ile karşılaştı.

İki sporcu, atışlarda aynı puanları topladı ve ilk 2 set, 2-2'lik eşitlikle geçildi.

Üçüncü ve dördüncü sette eşitliği bozan Gülnaz, rakibini 6-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.

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