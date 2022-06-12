Gülnaz Coşkun Avrupa şampiyonu

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'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'un yeniden yargılandığı dava sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bursa'da sözde "sıkıyönetim komutanı" olmayı beklerken "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un da aralarında olduğu 8’i tutuklu 16 sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen kararının Yargıtay tarafından usulen bozulmasının ardından, sanıkların istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmasına devam edildi.