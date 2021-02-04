Gümüşhane'de Yunus Mallı sevinci: Bizi gururlandırdı

Yunus Mallı, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor'un Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı Yunus Mallı'nın transferi, oyuncunun memleketi Gümüşhane'de büyük sevinç yaşattı. Kentin Şiran ilçesine bağlı Aksaray Köyü'nden olan 28 yaşındaki oyuncunun bordo-mavili formayı giyecek olması, hemşehrileri tarafından heyecanla karşılandı. Ailesi yıllar önce Almanya'ya giden ve bu ülkede doğup, futbol altyapı eğitimini alan Yunus Mallı, Trabzonspor'da Gümüşhane'nin plakası olan 29 numaralı formayı giyecek. Aksaray sakinleri, gurur duydukları yıldız futbolcuyu köylerinde misafir etmek istediklerini belirtti.

Hemşehrileri Yunus Mallı'nın transferi hakkında görüşlerini bildirildi.

"Önemli bir takıma gelmesi bizi gururlandırdı"

Yunus Mallı'nın transferinden dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Aksaray Köyü'nün 58 yaşındaki muhtarı Sebahattin Tosun, deneyimli oyuncunun 29 numaralı formayı seçmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

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Tosun, "Yunus Mallı benim akrabam olur. Yunus Almanya'da doğdu ve orada büyüdü. Çocukluk günlerinde köye gelmişti. Yunus'un babası ve amcası yaz aylarında köye gidip gelirdi. Yunus Mallı'nın Trabzonspor'a transfer olmasından dolayı çok mutluyuz. Önemli bir takıma gelmesi bizi gururlandırdı. Memleketi olan 29 forma numarasını seçmesi ise şehrine olan bağlığını gösteriyor. İnşallah iyi bir performans sergiler, tekrar onu milli takım formasıyla görmek nasip olur. Yunus'u milli takımda gördüğümüzde dünyalar bizim oluyordu. İnşallah iyi bir performans sergiler. Onu destekleyemeye devam edeceğiz" dedi.

Yunus Mallı Trabzonspor'da 29 numaralı formayı giyecek.

"İnşallah köyünü ziyarete gelir"

Köylüleri Yunus Mallı'yı misafir etmek istediklerini dile getiren 58 yaşındaki Asalettin Tosun ise, "Bir Trabzonspor fanatiği olarak köylüm olan Yunus Mallı'nın Trabzonspor'a transfer olması beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Gurur verici bir durum. Her iki takıma da hayırlı olsun. 29 numaralı formayı giymesi ise şehrini sevdiğini gösteriyor. İnşallah köyüne ziyarete gelir. Yunus Mallı'yı tekrar milli takımlarda görmek isteriz" diye konuştu.

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"Yeniden milli takımda oynamasını istiyoruz"

Tecrübeli futbolcuyu yeniden milli takımda görmek istediğini kaydeden köy sakinlerinden Hacı Kurt da, "Yunus Mallı'nın daha önce Türkiye'de oynamasını istiyorduk. Trabzonspor'a transfer olması bizi çok heyecanlandırdı. Yeniden milli takımda oynamasını istiyoruz. Trabzonspor forması giymesi de bizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Aksaray Köyü