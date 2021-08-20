Spor Günay Güvençten eski takımı Beşiktaşa gözdağı
FUTBOL FUTBOL

Günay Güvenç'ten eski takımı Beşiktaş'a gözdağı

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, "Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun" dedi.

Haber Merkezi AA
Günay Güvençten eski takımı Beşiktaşa gözdağı
Günay Güvenç bir pozisyon sonrası N'Koudou ile gerginlik yaşamıştı.

Günay Güvenç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki hataları analiz ettiklerini söyledi.

Beşiktaş maçında daha az hatayla oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:

  • "Beşiktaş benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun."

2015-16 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.
2015-16 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.

"Katkı sağlayacak oyuncular geliyor"

Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru üzerine, "Kulübün bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu" diye konuştu.

"Hedeflerim var"

Günay Güvenç, her yıl kendini geliştirmeye çalıştığını aktararak, şunları ifade etti:

  • "Ben her yıl üzerine koyarak gitmek istiyorum. Hedeflerim var. Hiçbir zaman 'Ben yeterliyim' demedim. Hep üzerine koyarak takımıma yardımcı olmak istiyorum. Bunu son senelerde iyi yaptığımı düşünüyorum. Kendimi daha çok geliştirmem lazım, bunu da biliyorum. Ama her zaman bunu söyledim. Ben takım için savaşan biriyim."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Günay Güvenc®️ (@gnygvnc23)'in paylaştığı bir gönderi

Gaziantep forması giyen 3 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi
SPOR
Gaziantep forması giyen 3 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı iddia edildi
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
NATOdan Türkiyeye teşekkür

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Afganistan açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.