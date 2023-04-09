Günay Güvenç'ten Trabzonspor maçı yorumu: Yorulacaklarını biliyorduk

Günay Güvenç, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.





Güçlü rakiplerine karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Güvenç, "Geldiğim günden beri galibiyet alamamıştık. 3 maç oynadık, milli takım arası girmişti. Galibiyet yaşamak istiyorduk ve hoca değişimi oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde 9 maç var. Adım adım puanları toplamak istiyoruz" diye konuştu.





"Trabzonspor'un yorulacağını biliyorduk"





Trabzonspor'un maç içinde yorgunluk yaşayacağını bildiklerini belirten 31 yaşındaki eldiven, "Trabzonspor'un kalitesini biliyoruz. Yedek kulübesinden gelen oyuncular bile yüksek kalitede oyuncular. Oyunu ne kadar 0-0'da tutabilirsek rakibin yorulacağını biliyorduk. Golü de erken bulduk ve ikinci yarıda da oyunu çözdük. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.





"Kasımpaşa'nın yeri burası değil"





Oynayacakları maçları kazanmak istediklerini söyleyen Güvenç, "Genellikle ben hangi maç olursa olsun önce ailemle kafamı dinliyorum. Yeni hafta ile birlikte yeni maçı düşünmeye başlıyorum ama artık kalan maçlarımızı kazanmalıyız. Alt taraftan iyice kopmamız lazım. Kasımpaşa'nın yeri burası değil. Çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz" şeklinde konuştu.





"Hocanın DNA'sı Kasımpaşa ile uyuyor"





Takımın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş için de tecrübeli kaleci, "Hocanın DNA'sı Kasımpaşa ile uyuyor. Kısa bir zamanı vardı ama takımı duygusal anlamda toparlamaya çalıştı. Kendi düşündüğü bir futbol mantalitesi var ve onu oturtmaya çalışacak. Biz hocamıza sahip çıkacağız ve onun için savaşacağız. Hocamız da bize yardımcı olacak. Bu birlik ve beraberlikle puanlar kazanacağız" dedi.



























