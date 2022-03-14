Spor Güntekin Onay açıkladı İsmail Kartaldan Vitor Pereiraya gönderme
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Güntekin Onay açıkladı: İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendi. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan yayıncı kuruluşun moderatörü Güntekin Onay, sarı-lacivertlilerin hocası İsmail Kartal ile yaptığı bir görüşmeyi anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Güntekin Onay açıkladı: İsmail Kartaldan Vitor Pereiraya gönderme
Vitor Pereira ve İsmail Kartal

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendiği karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşun moderatörü Güntekin Onay, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal hakkında konuştu.

Tecrübeli hocanın göreve gelmesinden iki gün sonra kendisiyle telefon görüşmesi yaptığını belirten Onay, detayları paylaştı.

"Pereira fizik kondisyon yapmamış"

Güntekin Onay, İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesini şu şekilde anlattı:

  • "İsmail Hoca ile göreve geldikten sonra konuşmuştum. 'Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş. Maçlar oynanıyor, yükleme yapamayız. Yavaş yavaş olacak' demişti. Zamanla Fenerbahçe gelişti. İsmail Hoca'nın ilk teşhisi doğruydu."

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