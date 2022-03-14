Güntekin Onay açıkladı: İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yendiği karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşun moderatörü Güntekin Onay, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal hakkında konuştu.
Tecrübeli hocanın göreve gelmesinden iki gün sonra kendisiyle telefon görüşmesi yaptığını belirten Onay, detayları paylaştı.
"Pereira fizik kondisyon yapmamış"
Güntekin Onay, İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesini şu şekilde anlattı:
- "İsmail Hoca ile göreve geldikten sonra konuşmuştum. 'Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş. Maçlar oynanıyor, yükleme yapamayız. Yavaş yavaş olacak' demişti. Zamanla Fenerbahçe gelişti. İsmail Hoca'nın ilk teşhisi doğruydu."
Arda Güler oyuna girdikten sonra hem skoru hem de Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi. Türk futbolu için son derece önemli bir yetenek. Gol sevincinde Mesut Özil'e koşup sarılması çok hoş bir detaydı. Kurtuluş genç oyuncularda...https://t.co/lpBRxsOIDm
Arda Güler oyuna girdikten sonra hem skoru hem de Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi. Türk futbolu için son derece önemli bir yetenek. Gol sevincinde Mesut Özil'e koşup sarılması çok hoş bir detaydı. Kurtuluş genç oyuncularda...https://t.co/lpBRxsOIDm— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) March 14, 2022