Akhisarspor'un başarılı oyuncusu Güray Vural, ateş hattında devirdikleri Fenerbahçeli oyuncuların psikolojisini yorumladı.

Yaptığı asistle ve öne çıkan performansıyla galibiyetin mimarları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcu, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Takım olarak çok iyi bir mücadele gösterdik. Yani bireyselden öte bu bir takım zaferi oldu. Ben de dahil olmak üzere takım olarak buralarda oynama konusunda tecrübeliyiz. Bazen sezon boyunca böyle stresli maçlar oynuyoruz düşme potasında. Ancak Fenerbahçe bu konuda tecrübesizdi. Sonuçta Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan bahsediyoruz. Böyle büyük baskılar altında oynamak kolay değil. Belki birçok oyuncu ilk kez puan tablosunda buralarda oynamıştır. Bu tecrübeyi de iyi kullandık. Fenerbahçe elbette toparlanacaktır, böyle büyük bir takım bugünleri atlatacaktır. Onlara başarılar diliyorum.

Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi.Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli oyuncuların büyük üzüntü yaşadığı gözlenirken, takım kaptanı Hasan Ali Kaldırım'ın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.Fenerbahçe aldığı bu sonuçla ligde 15. hafta sonunda 14 puan topladı ve sarı-lacivertli takım küme düşme hattında yer aldı.Rıdvan Dilmen: Çubuklu giyin de Fenerbahçe zannetsinler



