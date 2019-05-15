ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Güray Vural kupa finalinin hakemine bela okudu

Akhisarsporlu futbolcu Güray Vural, Galatasaray'a karşı kaybettikleri Türkiye Kupası finalinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Vural, mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa'nın bu sezon kendilerini küme düşürdüğünü ve finale de damga vurduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçın hakemi Suat Arslanboğa verdiği kararlarla Akhisarsporlu futbolcuların tepkisini çekti.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa verdiği kararlarla Akhisarsporlu futbolcuların tepkisini çekti.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Güray Vural, Galatasaray ile oynadıkları Türkiye Kupası finalinden sonra gündem olacak açıklamalarda bulundu. Vural, mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa'nın bu sezon kendilerini küme düşürdüğünü belirtti ve

"Suat Arslanboğa ligin en iyi hakemi mi? Neden bu maça atanıyor. Yazıklar olsun Suat Arslanboğa'ya. Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

  • Hatırlanacağı üzere Akhisarspor, Süper Lig'de bu sezon Suat Arslanboğa yönetiminde çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü görememişti.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.