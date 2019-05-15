Güray Vural kupa finalinin hakemine bela okudu

Güray Vural, Galatasaray ile oynadıkları Türkiye Kupası finalinden sonra gündem olacak açıklamalarda bulundu. Vural, mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa'nın bu sezon kendilerini küme düşürdüğünü belirtti ve

"Suat Arslanboğa ligin en iyi hakemi mi? Neden bu maça atanıyor. Yazıklar olsun Suat Arslanboğa'ya. Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Akhisarspor, Süper Lig'de bu sezon Suat Arslanboğa yönetiminde çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü görememişti.