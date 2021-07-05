Spor Güray Vuralın yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Güray Vural'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sol bek ve kanatlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu Güray Vural'ı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi DHA
Güray Vuralın yeni takımı belli oldu
Gaziantep FK formasıyla çıktığı 66 maçta 6 gol atarken 9 da asist kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kırmızı beyazlı kulüp, geçen sezon Gaziantep FK'da oynayan Güray Vural ile anlaştı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 33 yaşındaki futbolcu, kendisini 2 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"Kariyerimde böyle kulüpleri tercih ettim"


Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Güray Vural, "Değerli bir takım Antalyaspor. Dışarıdan hep duyuyordum. Burada aile ortamının, arkadaşlığın üst seviyede olduğunu biliyordum. Ben futbol kariyerimde böyle kulüpleri tercih ettim. Çok mutluyum. Antalyaspor'a çok güzel katkılarda bulunacağım" dedi.

"Bu formayı layıkıyla taşıyacaktır"


Törende konuşan Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer de Süper Lig'de önemli takımlarda oynamış Güray Vural'ı transfer ettiklerini dile getirdi. Antalyaspor'un Antalya'nın bir markası olduğunu aktaran Özer, "Antalya, stadı, tesisi, taraftarı ve çalışanıyla büyük bir camiadır. Güray, arkadaşımız bu formayı davranışı ve performansıyla layıkıyla taşıyacaktır. Camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Güray ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" diye konuştu.

Adana Demirspor'dan Bruma açıklaması
SPOR
Adana Demirspor'dan Bruma açıklaması
Abone Ol Google News
Mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdı

Uykudan uyandı görünce şok geçirdi.
Fiyatlar 30 bin TLyekadar çıkıyor

Fiyatlar 30 bin TL'ye
kadar çıkıyor

​İstanbul'da kurban satışları başladı.
Beştepede toplu açılış töreni

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

​İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin yerleştirildiği okulları açıklandı.

İşte Temmuz 2021 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin maaşları.

Suriyeliler Öncüpınar'dan ülkelerine randevuyla geçiyorlar.

​Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilaj temizlendi

Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı.

​Bakan Muş: 462 litre likit eroin ele geçirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.