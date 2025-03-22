Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Gürcistan 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Gürcistan 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

14:3022/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Gürcistan'ın, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı bildirildi. Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin, Avrupa Judo Birliği (EJU) Başkanı Laszlo Toth'u Tiflis'teki çalışma ofisinde kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gürcistan'ın 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı belirtilerek, taraflar arasında ilgili anlaşmanın da imzalandığı kaydedildi.


Tiflis'te devam eden "2024 Judo Grand Slam Tbilisi" turnuvası kapsamında Gürcistan'da bulunan Toth, Başbakan Kobakhidze ile 2026'da düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'yla ilgili detayları görüştü.


Türkiye Judo Milli Takımı'nın da katıldığı "2024 Judo Grand Slam Tbilisi" devam ediyor


Öte yandan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Judo Milli Takımı'nın de yer aldığı "2024 Judo Grand Slam Tbilisi" turnuvası ikinci gününde devam etti. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay ve büyükelçilik çalışanları, turnuvanın düzenlendiği Tiflis Spor Salonu'na gelerek milli takım sporcularını destekledi.

#Avrupa Şampiyonası
#Gürcistan
#Tiflis
#Judo

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI: 2025 AÖL ikinci dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?