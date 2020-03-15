Gustavo takımı eleştirdi: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

Son 23 dakika 10, 13 dakika da 9 kişi oynayan Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa duygularını paylaşan Brezilyalı futbolcu öz eleştiride bulunarak, "İşler iyiyken herkes Ronaldinho gibi" dedi.

"Sahadaki görüntü utanç verici"

Bulundukları durumun utanç verici olduğu belirten yıldız isim, "Sorumluluğu kabul etmeliyiz. Sahadaki görüntü utanç verici. Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Görüyoruz ki işler iyiye gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor, ama işler zora girince aynı isteği göremiyorum" diye konuştu.