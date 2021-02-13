Spor Gustavonun dönüşü uzadı Derbiye yetişebilecek
SÜPER LİG

Gustavo'nun dönüşü uzadı: Derbiye yetişebilecek

Ligdeki Hatay maçında dizinden sakatlanan Fenerbahçe’nin yıldızı Gustavo'nun sahalara dönüşü uzayacak. Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek Brezilyalı futbolcunun tam olarak Trabzonspor karşılaşmasına hazır olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gustavo bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıktı ve 1 gol attı.
Gustavo bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıktı ve 1 gol attı.

Fenerbahçe’nin ligde Hatayspor ile oynadığı maçta dizinden sakatlanan ve tedavisi devam eden Luiz Gustavo’nun dönüşünün biraz daha uzayacağı belirtildi. Yoğun tedavi uygulanan Brezilyalı oyuncunun ligde bugünkü Fatih Karagümrük maçının yanı sıra gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında da oynamayacağı öğrenildi.

Bir an önce sahalara dönmek için günün büyük bölümünü tesislerde geçiren ve ekstra çalışmalar yapan Gustavo ayrıca yer çekimsiz koşu bandı Alter G sayesinde en kısa sürede sahalara dönmeye çalışıyor. Brezilyalı futbolcunun, Trabzonspor maçında tam kapasite sahada olması bekleniyor.

Alternatifi yok


Fenerbahçe’de Gustavo’nun alternatifi bulunmazken, 6 numara eksikliği yaşanıyor. Bu bölgede Ozan Tufan, beklenen performansı ortaya koyamadı ve Brezilyalı oyuncunun eksikliğini dolduramadı. Gustavo’nun kadrodaki alternatifi olan Tolga Ciğerci ile de yollarının ayrılması ve oyuncunun Başakşehir’e gitmesi kadroyu alternatifsiz hale getirdi. Devre arasında transfer edilen İrfan Can Kahveci ve Pelkas ise saha çalışmalarına başladı. Gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtilen İrfan Can ve Pelkas’ın Göztepe maçında kadroda olması bekleniyor.

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