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GZT Giresunspor doludizgin: Süper Lig'de 3 maç üst üste kazandılar

Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0 yenerek flaş bir sonuca imza atan GZT Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü de 3-1 mağlup etmeyi başardı. Karadeniz ekibi ligde çıktığı son üç maçta üst üste üç galibiyet elde etti ve iyi formunu devam ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor doludizgin: Süper Ligde 3 maç üst üste kazandılar
GZT Giresunspor'un etkili oyuncusu Diabete'nin gol sevinci.

Süper Lig'in 15. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi aldığı bu galibiyetle Süper Lig'de üst üste üçüncü kez kazandı ve dikkat çekici bir seri yakaladı.

Maçtan dakikalar;

20. dakikada Balde’nin pasıyla topla buluşan Diabate’nin ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

GOL!

  • 28. dakikada sol kanattan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pesic topu ağlara yolladı. 0-1

43. dakikadaki ceza alanı sol çaprazında Aziz Behich’in şutunu kaleci Viviano son anda çeldi, ardından defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

63. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük'ün kontra atağında Jummy Durmaz, defansın arkasına attığı pasta Emre Mor topla ceza sahasına girdi. Kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

GOL!

  • 69. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Diabate'nin defansın arkasına gönderdiği pasta Süleymanov topla buluştu. Bu oyuncunun yerden pasında Balde boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

GOL!

  • 83. dakikada Giresunspor öne geçti. Aziz Eraltay, Vavacars Fatih Karagümrük oyuncularından kaptığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda top Viviano'dan döndü. Boş pozisyonda Doukara meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1.

GOL!

  • 86. dakikada Aziz Eraltay, rakip defanstan kaptığı topla ceza sahasına girdi. Tunay Torun'un müdahalesi ile Aziz Eraltay yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada topun başına gelen Doukara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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