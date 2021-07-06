Spor GZT Giresunspor Süper Ligde yeni bir hikaye yazacak
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GZT Giresunspor Süper Lig'de yeni bir hikaye yazacak

Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, “Bu hikayenin içerisinde tüm Giresunluları yanımızda görmek istiyoruz. GZT Giresunspor doğru işler yaptığını herkese gösterecek” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
GZT Giresunspor Süper Ligde yeni bir hikaye yazacak
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet

GZT Giresunspor, 1 Temmuz’da Erzurum’da başladığı Süper Lig hazırlıklarına devam ederken, Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi’nde takım gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaahmet, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “GZT Giresunspor’umuz bugün Süper Lig’in en renkli takımlarından olmaya yine aday. Yine çok güzel bir sezon geçireceğiz inşallah. Şu an takımımız kampta bulunuyor. İç transferi bitirdik. Dış transferde de 4 futbolcuya imza attırdık. Yeni transferlerimiz de kampa katıldı. Bu hafta ve önümüzdeki hafta transferler devam edecek” dedi. Başkan Karaahmet, 10 transfer daha yapılacağını dile getirdi.

"Herkesi yanımızda istiyoruz"

GZT Giresunspor’un önümüzdeki sezon yeni bir hikaye yazacağını belirten başkan Karaahmet, “Bu takımın genlerinde şu var; Süper Lig’i zaten bilen bir takım. Birçok takım yokken GZT Giresunspor, Süper Lig’deydi. Şimdi bu Çotanaklar yeni bir hikaye yazmaya başlayacak. Bu hikayenin içerisinde tüm Giresunluların yanımızda olduğunu hissetmek istiyoruz. Her şey hak ettiği zamanda ve zamanı geldiğinde yapılacaktır. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın. GZT Giresunspor şu anda bizim tarafımızdan en doğru şekilde yönetilen kulüptür. Bütün Giresunlular biliyor. Hiçbir şey saklamadan her şeyi açık açık anlatıyoruz. Giresunspor’un doğru işler yaptığını herkese yine gösterecek. Giresunspor bu sene yine örnek bir takım olacak” diye konuştu.

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