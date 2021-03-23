Spor GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş "Bir hikaye yazıyoruz"
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GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Bir hikaye yazıyoruz"

TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin sonunun mutlu bitmesi tek dileğimiz" dedi.

Haber Merkezi AA
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Bir hikaye yazıyoruz
Yeşil-beyazlılar Hakan Keleş yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Hakan Keleş, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında GZT Giresunspor'un bileğinin hakkıyla bugünlere geldiğini belirtti.

Sezon başından bu yana büyük bir çaba sarf ettiklerini aktaran Keleş, "Ortada bir mücadele var, emek var. 6 aydır bir davaya inandık ve bu yolda yürüyoruz. Bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin sonunun mutlu bitmesi tek dileğimiz" ifadelerini kullandı.

Keleş, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Yılport Samsunspor maçında sahada basmadık yer bırakmadıklarının altını çizerek, disiplinli ama kararlı oynayan, 90 dakika sonunda sahadan galibiyetle ayrılan futbolcularını kutladı.

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"İstanbulspor'u yenerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz"


Ligde kalan 7 maçtan en yüksek puanı toplamayı hedeflediklerini vurgulayan Keleş, "Lig sonunda da Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. İlk olarak İstanbulspor maçına hazırlanıyoruz. Önümüzde bu maça hazırlanacağımız bir zaman var. Sakatlığı süren oyuncularımızın da iyileşmesi için iyi bir zaman. İstanbulspor'u da yenerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Keleş, sezon başından bu yana hep GZT Giresunspor'un 44 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

  • "Biz bu inanç ile mücadele ediyor ve bu şehrin taraftarına şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz. Bu süreçte taraftarımızın desteğini ve bize olan inançlarını görmek, onların desteğiyle bu yolda yürümek bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi. İnanıyorum sezon sonu şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız, bizim buna inancımız tam."

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