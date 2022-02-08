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GZT Giresunspor'da hedef 40 puanın üzerine çıkmak

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:"42-45 barajını geçersek bizim için iyi olacak. Uzun süre sonra yeniden yer aldığımız bu ligde ilk senemizde düşmek istemiyoruz. Fenerbahçe'nin de bir gidişatı var, onlar da çok iyi durumda değil. Biz de bundan faydalanmak istiyoruz"

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Haber Merkezi AA
GZT Giresunsporda hedef 40 puanın üzerine çıkmak
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, uzun bir süre sonra yeniden yer aldıkları ligdeki ilk senelerinde küme düşmek istemediklerini söyledi.

"Bir an önce biz de 3 puanı kazanmak istiyoruz"

"Fenerbahçe ile ilk yarı deplasmanda oynadık. Orada bir penaltı kaçırdık, 2-1 kaybettik. Ama o zaman takımımız hazır değildi. Tabii Fenerbahçe'nin de bir gidişatı var, onlar da çok iyi durumda değil. Biz de bundan faydalanmak istiyoruz. Bizim de acil puanlara ihtiyacımız var. Çünkü alt tarafla puan farkı kapandı. Bir an önce biz de 3 puanı kazanmak istiyoruz."

Keleş, zorlu maç öncesi eksiklikleri giderdiklerini, kadrolarına da takviyeler yaptıklarını aktararak, "Seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Çünkü puanlara ihtiyacımız var. Üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz. Tek isteğimiz iyi oyunla Fenerbahçe maçında galip gelebilmek." diye konuştu.

"Takımımız oturacak ve fikstür de bize dönecek"

"İlk yarı 22 puan aldık. İkinci yarıda da bu seviyede puan alabilirsek hedeflediğimiz yere gelmiş oluruz. İlk yarı kötü başlamamıza rağmen 22 puan toplamıştık. Takımımız oturacak ve fikstür de bize dönecek. Ondan sonra 42-45 barajını geçersek bizim için iyi olacak. Uzun süre sonra yeniden yer aldığımız bu ligde ilk senemizde düşmek istemiyoruz."

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