GZT Giresunspor'dan şampiyonluk mesajı: "Bu tarihi fırsatı kaçırmayacağız"

Sinan Akgün, sezonun son haftasında oynayacakları Tuzlaspor maçını kazanmaları durumunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde edeceklerini belirtti.

Giresunlular ile yeşil-beyazlı kulübün yıllar sonra gelen tarihi fırsata odaklandığını vurgulayan Akgün, rakipleri önünde sahadan galip ayrılarak hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.

Sinan Akgün, Tuzlaspor ile bir üst lige yükselme adına çok zorlu bir 90 dakika oynayacaklarını kaydederek, "Süper Lig hedefiyle girdiğimiz sezonda artık bu başarıyı yakalamak için son 90 dakikamız kaldı. Tuzlaspor önünde galip gelmemiz durumunda 44 yıllık bir üst lig hayalimiz gerçeğe dönüşecek. Ayağımıza kadar gelen bu tarihi fırsatı asla tepmeyeceğiz. Son ana kadar mücadele ederek rakibimizi mağlup edeceğiz. 44 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselecek ve Giresun halkına çifte bayram mutluluğunu yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

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Akgün, Tuzlaspor maçında yurt içi ve yurt dışında yaşayan Giresunluların kalplerinin kendiriyle birlikte atacağını, bunun da oyuncularına ekstra bir moral, motivasyon olacağını sözlerine ekledi.