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GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için Çaykur Rizespor maçını da kazanmaları gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
GZT Gireunsporda hedef galibiyet serisi yakalamak
Hakan Keleş idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Süper Ligin 9. hafta maçında 16 Ekim Cumartesi günü GZT Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Hakan Keleş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına dün başladıklarını belirterek, sahaya 3 puan almak için çıkacaklarını kaydetti.

Keleş, Göztepe karşısında aldıkları galibiyetin ardından Rizespor’u da yenip çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade ederek, “Göztepe karşılaşmasına oyuncularımız iyi konsantre oldu ve maçı kazandık. Bu galibiyetle ilerleyen haftalar bizim için daha iyi olacak. Şimdi önümüzde iki Karadeniz takımının karşılaşacağı bir maç var. Rakibimizin henüz galibiyeti yok ve bu maça galip gelmek için çıkacaklar. Biz de Göztepe maçında aldığımız 3 puanın daha anlamlı hale gelmesi için Rizespor’u yenmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz, oyuncularıma güveniyorum. Umarım cumartesi günü rakibimizi mağlup edip çıkışımızı sürdürürüz" dedi.

Yeşil-beyaz taraftarları tribünde takımlarına destek vermeye davet eden teknik direktör Keleş, geçen hafta sakatlanan Doukara ve Erol Can ile milli takımlarında bulunan Aziz Behich ve Joe Champness haricinde şu an eksik oyuncu olmadığını belirtti.
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GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak
Spor

GZT Gireunspor'da hedef galibiyet serisi yakalamak

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için Çaykur Rizespor maçını da kazanmaları gerektiğini söyledi.

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