Haftanın açılış maçında Koray Gençerler'den şaşkınlık yaşatan karar

Antalyaspor-Ankaragücü maçının 72. dakikasın ev sahibi ekip çok kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Duran topun başına gelen Diego Angelo şutunu attığı sırada Ankaragücülü futbolcu Dja Djédjé, barajdan çıktı ve topun önüne atladı. Pozisyona itiraz eden Antalyasporlu futbolcuların aksine hakem oyunu devam ettirdi.

Atışın tekrarlanması gerektiğini ifade eden kırmızı beyazlı futbolcular Koray Gençerler'in bu kararı sonrasında adeta çılgına döndü.

Maç sonunda büyük tepki

Antalyaspor kaptanı Diego Angelo, mücadele sonunda yaptığı açıklamada, " Maç bizim için kötü oldu. Birkaç pozisyonda hakem VAR'a bakmadı. Benim pozisyonda Djedje bana geldi. Frikik pozisyonunda bana koştu, bu net. Hakem benden yana olsun istemiyorum. Biraz dikkat" ifadelerini kullandı.