Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Cumartesi ve 6 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta görev alacak hakemler de belli oldu.
İşte haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:
Yarın
- 20.00 Konyaspor - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
- 20.00 Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi
- 13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
- 16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
- 16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
- 19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar
- 16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
- 16.00 A. Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
- 19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka