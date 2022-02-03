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Haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak haftanın öne çıkan mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Haber Merkezi İHA
Haftanın hakemleri belli oldu
Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Cumartesi ve 6 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta görev alacak hakemler de belli oldu.

İşte haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler:

Yarın

  • 20.00 Konyaspor - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
  • 20.00 Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam

5 Şubat Cumartesi

  • 13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
  • 16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
  • 19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Şubat Pazar

  • 16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
  • 16.00 A. Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
  • 19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
  • 19.00 Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka

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